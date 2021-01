Πολιτική

Μενδώνη για Μπεκατώρου: Γενναία η στάση της, αποτελεί παράδειγμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση.

«Η αποκάλυψη της Σοφίας Μπεκατώρου καταδεικνύει ότι το συγκλονιστικό γεγονός της κακοποίησης είναι μια πληγή που δεν κλείνει με τον χρόνο και οπωσδήποτε δεν απαλύνεται όταν τα στόματα παραμένουν κλειστά. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι μια μορφή βίας κατά των γυναικών και η πιο ακραία αλλά και επίμονη μορφή έμφυλης διάκρισης», αναφέρει στη δήλωσή της σχετικά με την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Το φαινόμενο είναι δυστυχώς διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο και τα κρούσματα, όπως έχει αποδειχθεί, σε μεγάλο βαθμό δεν καταγγέλλονται. Ο κοινωνικός στιγματισμός των θυμάτων και η ατιμωρησία των θυτών είναι οι βασικές αιτίες της ανεπαρκούς καταγγελίας του φαινομένου», συνεχίζει η κ. Μενδώνη. Και καταλήγει: «Η γενναία στάση της Σοφίας Μπεκατώρου αποτελεί παράδειγμα για όσες γυναίκες έχουν υποστεί κακοποίηση και διστάζουν ή φοβούνται να μιλήσουν. Η πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι ευθύνη όλων μας, γυναικών και ανδρών. Ως κοινωνία οφείλουμε να καταδικάζουμε απερίφραστα όλες τις μορφές βίας και να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή απέναντι σε εγκληματικές πράξεις, που προσβάλλουν το σώμα, την προσωπικότητα, την ψυχή».