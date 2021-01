Κόσμος

Dustin Higgs: Η τελευταία εκτέλεση θανατοποινίτη επί Τραμπ

Πολυάριρθμοι καταδικασμένοι στην εσχάτη των ποινών, εκτελέστηκαν στην διάρκεια της θητείας του απερχόμενου "πλανητάρχη". Ποιος ήταν ο Dustin Higgs.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε στη 13η και τελευταία εκτέλεση σε ομοσπονδιακό επίπεδο επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει υποσχεθεί να προσπαθήσει να καταργήσει τη θανατική ποινή.

Ο Ντάστιν Χιγκς, 48 ετών, κηρύχθηκε νεκρός στη 1.23 π.μ. τοπική ώρα (08:23 ώρα Ελλάδας), ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών. Πέντε ώρες μετά την απόφαση για την εκτέλεσή του, η συντηρητική πλειοψηφία του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ άνοιξε τον δρόμο για την έγχυση της φονικής ένεσης, απορρίπτοντας μια εντολή απαγόρευσης από ομοσπονδιακό εφετείο.

Ο Χιγκς καταδικάστηκε σε θάνατο το 2001 για την επίβλεψη της απαγωγής και της δολοφονίας τριών γυναικών σε ομοσπονδιακό καταφύγιο άγριας ζωής στο Μέριλαντ το 1996: των Τάντζιλ Τζάκσον, Ταμίκα Μπλακ και Μίσαν Τσιν.

Στα τελευταία του λόγια, ο Χιγκς ακουγόταν ήρεμος, σύμφωνα με δημοσιογράφο που ήταν μάρτυρας της εκτέλεσης εκ μέρους των ΜΜΕ. «Θα ήθελα να πω πως είμαι αθώος», είπε, αναφέροντας ονομαστικά τις τρεις γυναίκες. «Δεν διέταξα τους φόνους.»

Το υπουργείο Δικαιοσύνης τον εκτέλεσε με φονικές ενέσεις pentobarbarital, ενός ισχυρού βαρβιτουρικού, στον θάλαμο θανάτου στη φυλακή όπου κρατείτο, στην Τερ Ότ της Ιντιάνα. «Η κυβέρνηση ολοκλήρωσε απόψε τη χωρίς προηγούμενο σφαγή 13 ανθρώπων, σκοτώνοντας τον Ντάστιν Χιγκς, έναν μαύρο άνδρα που δεν σκότωσε ποτέ κανέναν, στην επέτειο των γενεθλίων του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ», ανέφερε σε μια δήλωση ο Σόουν Νόλαν, ένας από τους συνηγόρους του Χιγκς, προσθέτοντας ότι «ο Ντάστιν πέρασε δεκαετίες στην πτέρυγα μελλοθανάτων σε μοναχικό περιορισμό βοηθώντας άλλους γύρω του, ενώ εργάστηκε ακούραστα εναντίον της άδικης καταδίκης του».





Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου συνάδει με προηγούμενες αποφάσεις: είχε απορρίψει όλες τις εντολές δικαστηρίων χαμηλότερου βαθμού για καθυστέρηση ομοσπονδιακών εκτελέσεων, οι οποίες επαναλήφθηκαν πέρυσι. «Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη», έγραψε η δικαστής Σόνια Σοτομαγιόρ που διαφώνησε με την απόφαση. «Αφού περίμενε σχεδόν δύο δεκαετίες για να επαναλάβει τις ομοσπονδιακές εκτελέσεις, η κυβέρνηση όφειλε να προχωρήσει με κάποια αυτοσυγκράτηση προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα το έκανε νόμιμα. Αφού δεν το έκανε, το δικαστήριο έπρεπε να το κάνει. Δεν το έκανε».





Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εκτέλεσε δέκα ανθρώπους πέρυσι, αριθμό τριπλάσιο και πλέον των προηγούμενων έξι δεκαετιών: είναι η πρώτη φορά που πραγματοποίησε περισσότερες εκτελέσεις από όλες μαζί τις πολιτείες των ΗΠΑ, σύμφωνα με βάση δεδομένων του Κέντρου Πληροφόρησης για τη Θανατική Ποινή. Μια μειονότητα των 50 πολιτειών της χώρας εξακολουθούν τις εκτελέσεις.





Ο Χιγκς ήταν ο 13ος άνθρωπος που εκτελέστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε μια σειρά εκτελέσεων που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι από τον Τραμπ, έναν Ρεπουμπλικανό, έπειτα από 17ετή διακοπή σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Από το 1963, μόνο τρεις άνθρωποι έχουν εκτελεστεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση πριν από τον Τραμπ. Έπειτα από ένα αποτυχημένο τριπλό ραντεβού με τις τρεις γυναίκες, ο Χιγκς και ο συνεργός του Γουίλι Χέινς τους πρότειναν να τις πάνε σπίτι τους όμως αντί για εκεί τις πήγαν στο Patuxent Research Refuge. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Χιγκς έδωσε το όπλο στον Χέινς και του είπε να πυροβολήσει τις τρεις γυναίκες.





Ο Χέινς, που ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ ο Χιγκς καταδικάστηκε σε θάνατο σε μια ξεχωριστή δίκη, μια διαφορά η οποία σύμφωνα με τους συνηγόρους του δημιουργούσε το έδαφος για επιείκεια. Ο Χιγκς και άλλος ένας καταδικασμένος σε θάνατο, ο Κόρεϊ Τζόνσον, διαγνώστηκαν με COVID-19 τον Δεκέμβριο, αλλά την Τετάρτη το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε εντολή ομοσπονδιακού δικαστή στην Ουάσινγκτον για καθυστέρηση των εκτελέσεών τους για μερικές εβδομάδες προκειμένου να θεραπευθούν. Το υπουργείο Δικαιοσύνης εκτέλεσε τον Τζόνσον προχθές, Πέμπτη, το βράδυ.





Πηγή εικόνας: savedustinjhiggs.com