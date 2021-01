Οικονομία

Κόκκινα δάνεια: δεκάδες χιλιάδες ρυθμίσεις από funds το 2020

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση για τους διακανονισμούς σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών

Oι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δανείων και πιστώσεων διαχειρίζονται σήμερα ενεργά για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτών δάνεια αξίας περίπου 100 δισ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από διαφορετικά δανειακά χαρτοφυλάκια όλων των κατηγοριών, αναφέρεται σε ανακοίνωση των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώσεων (ΕΕΔΑΔΠ), με αφορμή την συμπλήρωση δύο ετών παρουσίας των εταιρειών στην χώρα μας.

«Πρόκειται για δάνεια βαθιάς καθυστέρησης σε στάδιο προχωρημένων νομικών ενεργειών, για οφειλές που παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το συμφωνημένο χρόνο αποπληρωμής αλλά και για ενήμερα δάνεια. Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, με ή χωρίς εξασφαλίσεις, από απλά καταναλωτικά μέχρι σύνθετο επιχειρηματικό δανεισμό, όπως περιπτώσεις ομολογιακών δανείων από πολλαπλούς πιστωτές», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «τα μέλη της Ένωσης απασχολούν σήμερα πάνω από 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο. Με τη δραστηριότητά τους και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι εταιρείες διαχείρισης έχουν αναδειχθεί πλέον σε βασικό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παράλληλα με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες».

Ρυθμίσεις 75.000 δανείων σε ένα χρόνο σε χαρτοφυλάκια εκτός τραπεζικών ισολογισμών

Σύμφωνα με το απολογιστικό δελτίο «τον τελευταίο χρόνο, οι Εταιρείες Διαχείρισης-Μέλη της Ένωσης προχώρησαν σε περισσότερες από 75.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω από 2 δισ. σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας σε χιλιάδες δανειολήπτες λύσεις που περιλαμβάνουν και άφεση χρέους. Ταυτόχρονα, επεξεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων ένα μεγάλο πλήθος ρυθμίσεων για δάνεια που παραμένουν εντός τραπεζικών ισολογισμών, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «όλα τα Μέλη της Ένωσης βρίσκονται διαρκώς δίπλα στους ειλικρινείς και συνεργάσιμους δανειολήπτες, συνεχίζοντας να παρέχουν κατάλληλες λύσεις διευθέτησης οφειλών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Παράλληλα, στα πρώτα δύο χρόνια της λειτουργίας της, η Ένωση και τα Μέλη της ανέπτυξαν σημαντικές δράσεις θεσμικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι «ο ρόλος του κλάδου των Εταιρειών Διαχείρισης θα ενισχυθεί περαιτέρω εντός του 2021. Η δευτερογενής αγορά δανείων αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά τα 100 δισ. ευρώ ενώ οι νέες τιτλοποιήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδας για τη δημιουργία Εταιρείας Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού ("Asset Management Company"), η εφαρμογή του οποίου θα διευρύνει περαιτέρω την περίμετρο των υπό διαχείριση δανείων»

Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις εκπροσωπεί το νέο χρηματοπιστωτικό κλάδο των Εταιρειών Διαχείρισης. Η Ένωση ιδρύθηκε στις αρχές του 2019 και σήμερα έχει ως μέλη 24 Εταιρείες Διαχείρισης. Όλα τα μέλη της αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η αξία των στοιχείων ενεργητικού που διαχειρίζονται σήμερα οι Εταιρείες Διαχείρισης ανέρχεται περίπου σε 100 δισ. ευρώ.