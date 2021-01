Πολιτική

Μαρέβα Μητσοτάκη για Μπεκατώρου: Είμαι με τη Σοφία -Καταγγέλλουμε τη σεξουαλική βία

Το μήνυμα της συζύγου του Πρωθυπουργού με αφορμή την καταγγελία της αθλήτριας για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη.

Θέση υπέρ της αθλήτριας Σοφίας Μπεκατώρου που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την καταγγελία της για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη, πήρε η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι.

Με ανάρτησή της στα social media η Μαρέβα Μητσοτάκη χαρακτήρισε γενναία τη Σοφία Μπεκατώρου και έστειλε το μήνυμα κατά της σεξουαλικής βίας: «Σπάμε την αλυσίδα της σιωπής και του φόβου. Καταγγέλλουμε τη σεξουαλική βία. Και την εξορίζουμε από τη ζωή κάθε παιδιού ή εφήβου, κάθε γυναίκας ή άνδρα, κάθε ανθρώπου».