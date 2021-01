Τεχνολογία - Επιστήμη

“The Whale”: η συγκλονιστική αρκτική ατραξιόν στη Νορβηγία (εικόνες)

Το σχέδιο για το εντυπωσιακό παρατηρητήριο, που φέρνει τα μεγαλύτερα θηλαστικά του πλανήτη μπροστά στα μάτια των επισκεπτών.

Πρόκειται για ένα από τα εντυπωσιακότερα πρότζεκτ δημιουργίας παρατηρητηρίου της άγριας φύσης στον πλανήτη. Το μακρινό, ακριτικό νησί Andoy της Νορβηγίας θεωρείται ένα από τα καλύτερα σημεία στη Γη για να δει κανείς από πολύ κοντά φάλαινες στο φυσικό τους περιβάλλον και σύντομα θα διαθέτει ένα ανεπανάληπτο τοπόσημο. Ο στόχος της ομάδας που ετοιμάζει το επονομαζόμενο «The Whale» είναι η δημιουργία ενός «κτιρίου» που θα αφορά τις φάλαινες και τη ζωή πάνω στη γη. Μια ατραξιόν «όπου άνθρωποι θα μπορούν να μάθουν γι’ αυτές αλλά και τους ωκεανούς», όπως εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων από τη μακρινή Νορβηγία, η Camilla Ilmoni, υπεύθυνη επικοινωνίας και προβολής του έργου.

Ο στόχος του χώρου είναι «η σύνδεση όλων των ανθρώπων με τον φυσικό κόσμο, τους ωκεανούς και τις φάλαινες» μέσα από μια ιδιαίτερα αντισυμβατική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις υποδομές που «γίνονται ένα» με το παγωμένο περιβάλλον ενδιαίτησης των φαλαινών.

«Ελπίζουμε πως θα φέρουμε πιο κοντά και σε καλύτερη σύνδεση τους ανθρώπους με τη φύση αλλά και πως θα τους προσφέρουμε νέα γνώση. Θέλουμε να εμπνεύσουμε τους επισκέπτες ώστε να πλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω σε σημαντικά θέματα που αφορούν το μέλλον τους, να εκκινήσουμε μια “συνομιλία” για θέματα όπως ο φυσικός κόσμος, η κλιματική αλλαγή και όχι μόνο», αναφέρει η συνδημιουργός του «The Whale».

Μοναδική ενσωμάτωση στον φυσικό χώρο

Κύριος στόχος του αρχιτέκτονα Dorte Mandrup, όπως εξηγεί η Camilla Ilmoni, ήταν ο σχεδιασμός ενός κτιρίου που είναι «απόλυτα σχεδόν ενσωματωμένο στο τοπίο», με πρώτη προτεραιότητα τη βιωσιμότητα.

«Το “The Whale” θα αφορά τη σχέση των ανθρώπων με τις φάλαινες μέσα στο πέρασμα του χρόνου και στο μέλλον. Εστιάζουμε κυρίως στη “συνάντηση” των ανθρώπινων όντων με τον φυσικό κόσμο και στη δυνατή εμπειρία που κερδίζουμε, όταν βρεθούμε πολύ κοντά με τη φύση και τα ζώα. Αποστολή μας είναι εμπνεύσουμε μια διαδικασία μάθησης σε σχέση με τη φροντίδα των φαλαινών και του περιβάλλοντός τους, μέσα από μια αξέχαστη, ανεπανάληπτη εμπειρία», εξηγεί.

Οι δημιουργοί της ατραξιόν του νησιού Andoya σχεδιάζουν γι’ αυτόν τον σκοπό και κάτι ακόμη. Μια ψηφιακή διάσταση του «The Whale», που αν και δεν θα είναι ισάξια με την εμπειρία της φυσικής παρουσίας «θα συνθέτει ψηφιακές εμπειρίες, δυνατότητες συμμετοχής, διάδρασης και μάθησης», ενώ θα δίνει και τη δυνατότητα σε όλους μας, σε κάθε σημείο τον πλανήτη να συμμετέχουμε εικονικά σε δραστηριότητες παρατήρησης των φαλαινών μακριά από την περιοχή Andenes και τη Νορβηγία.

Όλα αυτά όμως δεν θα είχαν σημασία εάν η ανθρώπινη παρέμβαση στο σημείο δεν ήταν αρμονική. Θα «ενέκρινε», λοιπόν, το πιο μεγαλειώδες θηλαστικό του πλανήτη μας το σχέδιο της ατραξιόν και την ενσωμάτωση του κτιρίου στον φυσικό χώρο;

«Είναι μια πολύ ωραία... ερώτηση! Ελπίζω πως μια ημέρα θα μπορέσουμε να “καταλάβουμε” ο ένας τον άλλο αρκετά καλά, θα μπορέσουμε ίσως να επικοινωνήσουμε μέσα από τους φραγμούς των ειδών και μετά να ρωτήσουμε τις φάλαινες πώς τους φαίνεται, αυτό που κατασκευάσαμε! Σε κάθε περίπτωση ελπίζω πως θα μπορέσουμε να δώσουμε ως άνθρωποι στις φάλαινες μια καλύτερη ζωή», απαντά η Camilla Ilmoni.

«Τις θαυμάζουμε. Πρόκειται για καταπληκτικούς πρεσβευτές των ωκεανών του πλανήτη μας και θέλουμε να τους δώσουμε έναν τόπο όπου θα μπορούν να μας “διδάξουν” πράγματα για τη ζωή τους», καταλήγει η υπεύθυνη επικοινωνίας του «The Whale», που σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό τον Ιούνιο του 2023.