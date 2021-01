Κόσμος

Αρμιν Λάσετ: ο διάδοχος της Μέρκελ

Κρίσιμες εκλογές για τον νέο αρχηγός του CDU, ο οποίος θα διεκδικήσει και την Καγκελαρία.

Ο 'Αρμιν Λάσετ είναι ο νέος αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), αναλαμβάνοντας τα ηνία απο την Μέρκελ.

Έπειτα από δύο ψηφοφορίες ο κ. Λάσετ έλαβε 521 ψήφους, στο πλαίσιο του συνεδρίου το οποίο πραγματοποιείται χθες και σήμερα εξ ολοκλήρου ψηφιακά.

Ο δεύτερος φιναλίστ Φρίντριχ Μερτς έλαβε 466 ψήφους.

Το αποτέλεσμα θα πρέπει να επικυρωθεί και με την επιστολική ψήφο των 1001 συνέδρων, η οποία θα καταμετρηθεί στις 22 Ιανουαρίου.

Nωρίτερα, στη διάρκεια του συνεδρίου, ο Άρμιν Λάσετ εμφανίστηκε ως εγγυητής της συνέχειας. «Η φήμη της Μέρκελ μπορεί να συνοψιστεί σε μία λέξη: εμπιστοσύνη», τόνισε ο κ. Λάσετ και πρόσθεσε ότι «θα κερδίσουμε μόνο αν παραμείνουμε στο κέντρο», προειδοποιώντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκσυγχρονισμός με συνασπισμό Σοσιαλδημοκρατών-Πρασίνων-Αριστεράς και δείχνοντας το παράδειγμα των ΗΠΑ σχετικά με τον κίνδυνο μια χώρα να οδηγηθεί στην πόλωση. Επεσήμανε την συμμαχία του με τον υπουργό Υγείας Γενς Σπαν, ο οποίος θα είναι υποψήφιος για μια θέση αντιπροέδρου του CDU και ζήτησε περισσότερες γυναίκες σε όλα τα πόστα, όχι μόνο στην κορυφή. «Ο αρχηγός του κόμματος ή ο καγκελάριος δεν είναι ο διευθύνων σύμβουλος μια εταιρίας, αλλά ο καπετάνιος μιας ομάδας. Και η χώρα χρειάζεται έναν καπετάνιο που θα ενώσει», συνέχισε ο κ. Λάσετ, σε μια αιχμή προς τον αντίπαλό του, Φρίντριχ Μερτς, με τον οποίο αναμετρήθηκε και στον δεύτερο γύρο και επέστρεψε στην πολιτική έπειτα από καριέρα σε μεγάλες εταιρίες, ενώ θεωρείται, γενικά, συντηρητικότερος.

Ποιος είναι ο Άρμιν Λάσετ

Όταν ο Άρμιν Λάσετ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του τον Φεβρουάριο, θεωρήθηκε ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί, ειδικά μετά την απόφασή του να χρίσει εκπρόσωπο της εκστρατείας του τον ομοσπονδιακό υπουργό Υγείας της χώρας Γενς Σπαν. Έναν εξαιρετικά δημοφιλή πολιτικό, ανοικτά ομοφυλόφιλο ο οποίος είναι παντρεμένος με τον δημοσιογράφο Ντάνιελ Φούνκε και έναν πιθανό του αντίπαλο, ο οποίος λόγω ακριβώς της δημοφιλίας του ενδέχεται να διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος για τις ομοσπονδιακές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Ως πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας -Βεστφαλίας ο κ. Λάσετ αποφάσισε να εφαρμόσει πολύ χαλαρά περιοριστικά μέτρα, επιτρέποντας σε καταστήματα και χώρους ψυχαγωγίας να παραμείνουν ανοικτά (σ.σ στη Γερμανία την ευθύνη για την πολιτική υγείας την έχουν τα κρατίδια και όχι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση), με αποτέλεσμα να λάβει το παρατσούκλι "laissez-faire Laschet" (σ.σ ειρωνικά ως «ο μη παρεμβατικός Λάσετ»). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο κ. Λάσετ χαρακτηρίστηκε ως το αντίθετο του αποφασιστικού πρωθυπουργού της Βαυαρίας και ενός εκ των πιθανών διαδόχων της Μέρκελ, Μάρκους Ζέντερ. Είναι παντρεμένος με την Σουζάν Μαλανζρέ, μέλος μιας εκ των επιφανέστερων οικογενειών του Άααχεν, η οποία μετανάστευσε στη Γερμανία από το γαλλόφωνο Βέλγιο στις αρχές του 19ου αιώνα, ο κ. Λάσετ ο οποίος μιλάει άπταιστα γαλλικά.

«Στη Γερμανία οι εκλογές κερδίζονται από τους κεντρώους ψηφοφόρους και όχι από τους ακραίους λαϊκιστές της Αριστεράς και της Δεξιάς» συνηθίζει να υπογραμμίζει. Αρκετοί από το στρατόπεδο του κ. Λάσετ πιστεύουν ότι τα πρόσφατα γεγονότα στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να βλάψουν ανεπανόρθωτα την υποψηφιότητα Μερτς. «Δεν θα χαρακτήριζα τον κ. Μερτς ως «Τραμπ της Γερμανίας», αλλά αρκετοί στο CDU φοβούνται ότι η εκλογή του θα μπορούσε να διασπάσει το κόμμα, όπως συνέβη με τους Ρεπουμπλικάνους στις ΗΠΑ» αναφέρει ανώτατο στέλεχος του CDU στο protothema.gr. Ο ίδιος ο κ. Λάσετ εξακολουθεί να θεωρεί τη συνέχεια της πολιτικής της Άνγκελα Μέρκελ ως το βασικό του προτέρημα. «Το CDU πρέπει να γνωρίζει ότι τα 16 χρόνια που ήταν καγκελάριος η Μέρκελ ήταν καλά χρόνια και ότι πρέπει να στηρίξουμε τις πολιτικές της».

Όμως, ως πρόσωπο του φιλελεύθερου στρατοπέδου, ο κ. Λάσετ αντιμετωπίζει μια απροσδόκητα ισχυρή πρόκληση από τον τρίτο υποψήφιο, τον Νόρμπερτ Ρέτγκεν, πρόεδρο της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του Bundestag.

Ελληνική Λύση: αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα η εκλογή Λάνσετ

«Η άνοδος του Armin Laschet ως επικεφαλής του CDU, συνιστά μία πολύ κακή εξέλιξη για την Ελλάδα, λόγω των εξαιρετικά στενών δεσμών που διατηρεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και των θέσεων που κατά καιρούς έχει εκφράσει αναφορικά με το μεταναστευτικό και την Τουρκία. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση να μην επιδιώξει καμιά εκκίνηση διαπραγματεύσεων με την Τουρκία υπό αυτές τις συνθήκες»¨, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση.