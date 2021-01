Αθλητικά

“Άνοιξε στόματα” η Μπεκατώρου: Διεθνής πολίστρια καταγγέλλει σεξουαλική παρενόχληση

Τι αναφέρει η Μάνια Μπικόφ, για το όσα βίωσε όταν ήταν εν ενεργεία αθλήτρια και αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού.

Η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου στη διαδικτυακής Ημερίδα, με θέμα «Start to Talk/Σπάσε τη Σιωπή – Μίλησε, Μην Ανέχεσαι», έδωσε θάρρος και σε μία άλλη αθλήτρια να «σπάσει τη σιωπή». Η πρώην διεθνής πολίστρια και πρωταθλήτρια του τριάθλου Μάνια Μπικόφ περιγράφει, σε ανάρτηση της σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, τα όσα βίωσε πριν από τριάντα χρόνια από γιατρό, ο οποίος αν και είχε πρόβλημα στον ώμο της ζητούσε να κατεβάσει το μαγιό. Στον συγκεκριμένο γιατρό την είχαν στείλει άνθρωποι που είχαν σχέση με την εθνική ομάδα πόλο εκείνης της εποχής.

Η Μάνια Μπικόφ έχει αγωνιστεί με τις ομάδες του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ ενώ έχει βραβευτεί για το κοινωνικό έργο που προσφέρει ως ναυαγοσώστρια. Το περιστατικό, όπως περιγράφει, είχε συμβεί πριν από 30 χρόνια, και, τώρα, βρήκε τη δύναμη να μιλήσει. Αξίζει να θυμίσουμε, την περίπτωση του Λάρι Νάσαρ, γιατρού της εθνικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ. Ο Νάσαρ έχει καταδικαστεί για το μεγαλύτερο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης στον αμερικάνικο αθλητισμό, με τα θύματά του να υπολογίζονται σε 265. Ανάμεσά τους ολυμπιονίκες και παγκόσμιες πρωταθλήτριες, όπως η Σιμόν Μπάιλς.

Στην ανάρτηση της η Μάνια Μπικόφ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στις 3-4 επισκέψεις στον “γιατρό” αυτό, στην εξέταση και στις ενέσεις ενζύμων που μου έκανε για να βγάζω την προπόνηση ΠΑΝΤΑ μου ζητούσε να κατεβάσω το μαγιό μου. Ο τραυματισμός μου ήταν στο δεξί ώμο. Την πρώτη φορά το έκανα, με αιφνιδίασε, δεν ήξερα γιατί το ζήτησε. Όταν βγήκα ρώτησα τις άλλες, μου είπαν ότι κ σε αυτές κάτι ανάλογο είχε ζητήσει. Δε μίλησα σε κάποιον άλλον. Στην επόμενη επίσκεψη το ίδιο. Τον κοίταξα κατάματα και τον ρώτησα γιατί; Αφού τον ώμο μου θα δείτε.. Μου απάντησε με υφάκι “γιατί, ντρέπεσαι;” Ήταν ο τοπ γιατρός, με έστειλε η ομάδα, φοβόμουν αν μιλούσα θα έχανα τη θέση μου στην ομάδα.. Πήγα ακόμη 2 φορές, αρνήθηκα να κ ξανακατεβάσω το μαγιό μου. Στη συνέχεια δεν ξαναπήγα ΠΟΤΕ, ανέλαβε το σωματείο μου κ με έστειλε σε άλλους γιατρούς…»