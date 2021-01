Αθλητικά

Ιστιοπλοΐα: παραίτηση παράγοντα μετά τις καταγγελίες της Μπεκατώρου

Ποιος αποχώρησε απο το ΔΣ της Ομοσπονδίας. Τι αναφέρει για την Ολυμπιονίκη, όσα υποστηρίζει η αθλήτρια και την στάση της ΕΙΟ.

Την παραίτησή του από το ΔΣ της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο πρόεδρος του ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς εξέφρασε την «ντροπή, θλίψη και οργή, αφενός για την καταγγελία της Ολυμπιονίκη μας Σοφίας Μπεκατώρου ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και αφετέρου για την αντίδραση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας η οποία ούτε λίγο, ούτε πολύ, μέμφεται την καταγγέλουσα γιατί τον χρόνο της αποκάλυψης και όχι για την ουσία, χαρακτηρίζοντας την καταγγελία μάλιστα, ως δυσάρεστο περιστατικό» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η παραίτηση του Παπαδημητρίου

"Προς Δ.Σ. Ε.Ι.Ο.

Κύριε Πρόεδρε,

ως μέλος της μεγάλης ιστιοπλοϊκής οικογένειας, αισθάνομαι ντροπή, θλίψη και οργή, αφενός για την καταγγελία της Ολυμπιονίκη μας Σοφίας Μπεκατώρου ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και αφετέρου για την αντίδραση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας η οποία ούτε λίγο, ούτε πολύ, μέμφεται την καταγγέλουσα γιατί τον χρόνο της αποκάλυψης και όχι για την ουσία, χαρακτηρίζοντας την καταγγελία μάλιστα, «ως δυσάρεστο περιστατικό».

Κατόπιν αυτού υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του ΔΣ ώστε να υπερασπιστώ το κύρος του θεσμού της Ομοσπονδίας και την ιστορία του αθλήματος. Επιπλέον, για να συμπαρασταθώ στην Σοφία που η ανακοίνωση της ΕΙΟ, την αφήνει εκτεθειμένη σε ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Λυπάμαι γιατί η αντίδραση της Ομοσπονδίας είναι κατώτερη των περιστάσεων και εκθέτει τα μέλη της αλλά περισσότερο την πλειοψηφία του ιστιοπλοϊκού κόσμου που σέβεται την προσωπικότητα και την υπόληψη κάθε αθλήτριας και αθλητή. Περίμενα έκτακτη συγκρότηση ΔΣ και άμεση ενεργοποίηση των πειθαρχικών οργάνων, κάτι που δεν έγινε. Καλώ τη δικαιοσύνη να επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε να διαλευκανθεί σε βάθος η καταγγελία που θίγει την τιμή και την υπόληψη όσων εργάζονται για την πρόοδο και την ανάπτυξη του αθλήματος.

Γιάννης Παπαδημητρίου - Πρόεδρος Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς»

΄'Ολα αυτά, ενώ η δύναμη που βρήκε η Σοφία Μπεκατώρου αποτέλεσε εφαλτήριο να ανοίξουν στόματα. Ήδη, ακόμη μια παλαίμαχη αθλήτρια έκανε αναφορά για σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη όταν ήταν εν ενεργεία.

Ακολούθησε και η κολυμβήτρια Ρεμπέα Ιατρίδου που αποκάλυψε ότι ότι γιατρός την εξέταζε γυμνή χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος.

Εν τω μεταξύ, "φουντώνει" το κίνημα που ζητά απο θύματα παρενόχλησης να μην διστάσουν να καταγγέιλουν όσα βίωσαν.

