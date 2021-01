Οικονομία

Σταϊκούρας: Πιθανή η παράταση αναστολών πληρωμών για φορολογικές-ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Τι είπε για το πρόγραμμα που συζητά το ΥΠΟΙΚ για επιδότηση δόσεων δανείων και την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Ανοικτό το ενδεχόμενο να παραταθούν οι αναστολές πληρωμών για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και μετά τον Απρίλιο, εάν δεν έχει επανέλθει η οικονομία, άφησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Θυμίζοντας (στον ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα FM) τις ήδη θεσμοθετημένες ρυθμίσεις, πρόσθεσε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επανεξετάσουμε τη διάρκεια της αναστολής εάν αυτό είναι απαραίτητο». Επεσήμανε δε, ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσουν να ενισχύουν και να στηρίζουν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση αλλά και αμέσως μετά, ώστε να ξεπεραστεί η κρίση με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αυτό το διάστημα το υπουργείο Οικονομικών συζητεί ένα πρόγραμμα- ανάλογο με το πρόγραμμα «Γέφυρα» για επιδότηση δόσεων δανείων που είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία- για την επιδότηση δόσεων δανείων σε πληττόμενες από την κρίση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και αυτό το πρόγραμμα θα επιδοτεί δόσεις δανείων έως και 9 μήνες, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από την κατάσταση που βρίσκεται το δάνειο (εάν είναι εξυπηρετούμενο ή σε καθυστέρηση), με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Αναφορικά, τέλος, με την «επιστρεπτέα προκαταβολή 5», για την οποία η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διορθώσεων παρατάθηκε έως και την προσεχή Τρίτη, παρατήρησε ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει πλέον τις 600.000, ενώ το υπουργείο Οικονομικών υπολόγιζε να ενισχυθούν περίπου 400.000 επιχειρήσεις. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν ενισχύονται όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν αίτηση, καθώς κάποιες δεν πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης, και υπό αυτό το δεδομένο το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για ενισχύσεις θα είναι της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ.