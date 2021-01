Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Μηχανισμός για την αναπλήρωση των ραντεβού

H Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ενέκρινε τη δημιουργία μηχανισμού αναπλήρωσης των ραντεβού. Πως θα γίνεται.

Την ανάγκη να μην υπάρξει καμία δόση χαμένη, όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού επισημαίνει σε δήλωσή του ο γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τονίζοντας ότι για το λόγο αυτό η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ενέκρινε τη δημιουργία μηχανισμού αναπλήρωσης των ραντεβού.

Στη δήλωση του ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρει:

«Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι το 10% των ραντεβού για τον εμβολιασμό χάνονται λόγω μη προσέλευσης των πολιτών, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται δόσεις. Προκειμένου να μην υπάρξει καμία δόση χαμένη, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ενέκρινε τη δημιουργία μηχανισμού αναπλήρωσης των ραντεβού.

Πρόκειται για προληπτικό μηχανισμό που θα κινητοποιεί άμεσα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας πρώτης γραμμής, προκειμένου να εμβολιαστούν, όπου χάνονται ραντεβού. Κριτήριο αποτέλεσε η δεδομένη ετοιμότητα αυτών των στελεχών ώστε να μεταβαίνουν χωρίς χρονοκαθυστέρηση στα σημεία εμβολιασμού.

Ο μηχανισμός αναπλήρωσης δεν έχει σχέση με την λίστα προτεραιοποίησης των συμπολιτών μας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, η εξειδίκευση της οποίας θα ανακοινωθεί τις προσεχείς μέρες» .