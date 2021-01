Κοινωνία

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη - εισαγγελέας: βαριές κατηγορίες για τους ανήλικους και τον ειδικό φρουρό

Ποιες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών κατηγορουμένων.

Βαριές κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο ανήλικων αδελφών που συνελήφθησαν για την βάναυση επίθεση στον σταθμάρχη του Μετρό, την περασμένη Τετάρτη, στην αποβάθρα του σταθμού της Ομόνοιας.

Τα δύο αδέλφια, που φαίνεται να αναγνώρισε χωρίς επιφύλαξη το θύμα ως δράστες της επίθεσης που δέχθηκε, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε εναντίον τους κακουργηματικού βαθμού ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενώ επιπλέον απήγγειλε και το πλημμέλημα της απείθειας, καθώς αρνήθηκαν να δώσουν αποτυπώματα. Μαζί τους οδηγήθηκε στην Εισαγγελία και ο αστυνομικός, ειδικός φρουρός που φέρεται να τους έδωσε συμβουλές προκειμένου να αποφύγουν την σύλληψη, αλλά και για τους τρόπους αντίδρασης τους εφόσον ερχόντουσαν αντιμέτωποι με τις διωκτικές αρχές, για τον οποίο σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από τον οποίο προτίθενται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα δυο αδέλφια διαπληκτίστηκαν με τον σταθμάρχη, γιατί τους έκανε παρατήρηση, ενόσω ήταν στον συρμό, επειδή δεν φορούσαν μάσκες και είχαν τα πόδια πάνω στο κάθισμα. Στους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 53χρονος τους μίλησε άσχημα για το σπίτι τους, κάτι που που τους εξαγρίωσε, γι' αυτό του επιτέθηκαν, όταν βγήκαν στον σταθμό της Ομόνοιας, χωρίς να έχουν συναίσθηση πόσο άσχημα τον χτύπησαν. Αμέσως μετά μπήκαν σε τρένο του ηλεκτρικού και κατέβηκαν στο Μοναστηράκι, απ' όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνησαν στην μητέρα τους, η οποία πήγε και τους πήρε με το αυτοκίνητο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτή φέρεται ότι ενημέρωσε τον 24χρονο ειδικό φρουρό, ο οποίος κατηγορείται ότι καθοδήγησε τα δύο αδέλφια για το πώς να κρυφτούν και έδωσε οδηγίες για την αποφυγή της σύλληψης τους και τι να κάνουν σε περίπτωση που συλλαμβάνονταν.