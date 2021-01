Κόσμος

Τουρκία- S-400: Θα επαναληφθεί η πρόταση προς Μπάιντεν για κοινή ομάδας εργασίας

Για βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας – ΗΠΑ κάνει λόγο η Άγκυρα. Στην Τουρκία ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Η Τουρκία θα επαναλάβει την πρότασή της για τη σύσταση μιας κοινής ομάδας εργασίας με τις ΗΠΑ, προκειμένου να συζητηθούν οι τεχνικές πλευρές της αγοράς των ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400, μόλις ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναλάβει καθήκοντα, δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τσαβούσογλου έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης προς την Τουρκία από το Πακιστάν χθες.

«Θα επιδείξουμε ειλικρινείς προσπάθειες για τη βελτίωση των δεσμών μας. Αναμένουμε την ίδια προσέγγιση από τη διοίκηση Μπάιντεν», είπε ο Τσαβούσογλου, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Χθες, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως ελπίζει ότι θετικά βήματα θα γίνουν για τον ρόλο της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, μόλις ο Τζο Μπάιντεν αναλάβει καθήκοντα.?

Στην 'Αγκυρα μεταβαίνει τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας, προκειμένου, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa), να έχει συνομιλίες με την τουρκική κυβέρνηση για θέματα που αφορούν την ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Μάας θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.