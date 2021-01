Αθλητικά

Ο Προμηθέας “λάβωσε” την ΑΕΚ

Νικηφόρα πέρασαν οι Πατρινοί από το κλειστό του ΟΑΚΑ.

Τα αδέρφια Γκραντ (Τζεράι και Τζέριαν) έκαναν... θραύση στο ΟΑΚΑ και ο Προμηθέας πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην ελλιπή ΑΕΚ (82-75).

Η ΑΕΚ μπήκε με καλό ρυθμό στην αναμέτρηση και χάρη σε Μορέιρα και Λάνγκφορντ, αλλά και την άμυνά της, πήρε τον έλεγχο του αγώνα (10-3, 4'). Ο Προμηθέας έβρισκε σκορ μόνο από τον Τζέριαν Γκραντ, με την ΑΕΚ να φέρνει σε διψήφια επίπεδα το προβάδιsμά της (15-5, 6'). Ο Προμηθέας έβγαλε αντίδραση και με τους Αγραβάνη και Μίλερ μείωσε (15-12, 8'). Η Ένωση παρέμενε άστοχη, όπως και ο Προμηθέας όμως, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο +3 για τους γηπεδούχους.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου η Ένωση προσπάθησε να χτίσει διαφορά, όμως ο Προμηθέας παρέμενε ανταγωνιστικός με τον Γκραντ (21-20, 13'). Λοτζέσκι και Μόουζες, σε συνδυασμό με την καλή άμυνα των παικτών του Παπαθεοδώρου έφεραν τη διαφορά στους 9 πόντους (34-25, 16'). Η απάντηησ του Προμηθέα όμως ήταν άμεση. Ένα επί μέρους 7-0 με Γκραντ και Λούντζη κράτησε μέσα στο ματς τους Πατρινούς, για το 34-32 του πρώτου μέρους.

Ο Χάρης Γιαννόπουλος φώναξε παρών και με την βοήθεια του Τζέριαν Γκραντ οι Πατρινοί πέρασαν μπροστά στο σκορ (42-46, 23'). Ο Προμηθέας πίεσε στα 4/4 του γηπέδου και αυτό οδήγησε σε λάθη την ΑΕΚ. Λάθη τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Γιατρά και έφεραν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα με Μίλερ και Λούντζη (45-55, 26'). Η ΑΕΚ προσπάθησε να μειώσει με τον Ματσιούλις μπροστάρη (49-55, 27'). Ο Προμηθέας όμως βρήκε λύσεις με Γιαννόπουλο και Γκραντ και κράτησε τη διαφορά, για το 53-63 της τρίτης περιόδου.

Ο Γιάννης Αθηναίου ήταν ο παίκτης που βγήκε μπροστά για τον Προμηθέα, με την ομάδα της Πάτρας να φέρνει τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (55-68, 32'). Ο Ματσιούλις προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά για την Ένωση (63-70, 34'). Ο Μιχάλης Λούντζης ανέλαβε δράση και με δικές του προσπάθειες έφερε και πάλι σε διψήφια επίπεδα το προβάδισμα της ομάδας του (65-76, 36'). Ο Μορέιρα μείωσε, αλλά ο Γκραντ δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να πλησιάσει περισσότερο (69-79, 38'). Ο Γιαννόπουλος «υπέγραψε» τη νίκη του Προμυέα με τρίποντο (73-82) με την ομάδα της Πάτρας να παίρνει στο φινάλε μια μεγάλη νίκη, ενώ η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη εντός έδρας ήττα της στη σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 15-12, 34-32, 53-63, 75-82.