Στο Νοσοκομείο ο Δημήτρης Κουφοντίνας

Ο πολυισοβίτης "Λουκάς της 17Ν", έχει ξεκινήσει απεργία πείνας από τις 8 Ιανουαρίου.

Στο Νοσοκομείο Λαμίας διακομίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου (16/1) από τις Φυλακές Δομοκού, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο πολυισοβίτης Δημήτρης Κουφοντίνας.

Ο καταδικασμένος για τα εγκλήματα της 17Ν, "Λουκάς", έχει ξεκινήσει απεργία πείνας από τις 8 Ιανουαρίου, ως πράξη «προσωπικής συνέπειας και ατομικής αξιοπρέπειας», για την αιφνιδιαστική μεταγωγή του στις Φυλακές Δομοκού.

Όπως έχει αναρτηθεί σε πολλά μπλοκ του αντιεξουσιαστικού χώρου ο 62χρονος σήμερα Κουφοντίνας, είναι αρκετά καταβεβλημένος και η υγεία του βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας της απεργίας πείνας.

Φαίνεται ότι αξιολογήθηκε η διακομιδή του στο γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ωστόσο το ρεπορτάζ του LamiaReport αναφέρει ότι υπήρξε εισαγγελική εντολή, επειδή ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παροχή βοήθειας εωσότου εισακουστεί το αίτημά του για μεταγωγή στον Κορυδαλλό.

Η μεταφορά του στο ΓΝ Λαμίας έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα με την παρουσία πολλών αστυνομικών της ΔΑ Φθιώτιδας.

