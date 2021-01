Αθλητικά

Παπαδημητρίου στον ΑΝΤ1: Να μιλήσει όποιος έχει παρόμοια με την Μπεκατώρου βιώματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο παραιτηθείς πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας στον ΑΝΤ1 για την παραίτησή του. Πρόταση για αξιολόγηση των παραγόντων.