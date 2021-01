Τοπικά Νέα

Έχει βάλει στόχο και πυροβολεί... εργαζομένους στην καθαριότητα

Στο στόχαστρο ασυνείδητου εργαζόμενοι της ΔΕΔΙΣΑ.

Εργαζόμενοι της ΔΕΔΙΣΑ, στην περιοχή του Μουζουρά, έχουν γίνει… στόχος ασυνείδητου, ο οποίος πυροβολεί εναντίον τους, σύμφωνα με σχετική καταγγελία.

Οπως μετέδωσε το zarpanews, εργαζόμενος της ΔΕΔΙΣΑ τραυματίστηκε στον ώμο από σφαίρα, η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, προέρχεται από αεροβόλο όπλο!

Συνολικά, έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα τρία αντίστοιχα περιστατικά, όλα μεσημβρινή ώρα. Εκτός του τραυματισμού του εργαζομένου, έχουν προκληθεί και υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος που τραυματίστηκε πήγε στην αστυνομία για να καταγγείλει το γεγονός και μάλιστα παρέδωσε στο τμήμα και τη σφαίρα από το αεροβόλο. Ωστόσο, η αστυνομία φέρεται να πήρε ως απάντηση ότι η αστυνομία, προς το παρόν, δεν μπορεί να κάνει κάτι και πως θα αναλάβει δράση εάν ξαναϋπάρξει άλλο περιστατικό. Οι εργαζόμενοι, από την πλευρά τους, φοβούνται και θεωρούν ότι είναι απαραίτητο η αστυνομία να αναζητήσει άμεσα τον ασυνείδητο, διότι κινδυνεύει η ζωή τους.

ΠΗΓΗ: zarpanews.gr