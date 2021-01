Κόσμος

Λευκορωσία: Εκτός λειτουργίας μονάδα του πυρηνικού σταθμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόβλημα δημιουργήθηκε στο νέο πυρηνικό σταθμό της Λευκορωσίας.

Μονάδα του νέου πυρηνικού σταθμού Astravets της Λευκορωσίας ετέθη εκτός λειτουργίας σήμερα κατά την διάρκεια δοκιμαστικών διαδικασιών, όταν ενεργοποιήθηκε σύστημα προστασίας γεννήτριας, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της χώρας.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν κανονικά.

«Το σύστημα προστασίας ενεργοποιήθηκε κατά την διάρκεια πιλοτικής βιομηχανικής λειτουργίας της Μονάδας 1, στο πλαίσιο της οποίας συστήματα και εξοπλισμός δοκιμάζονται σε αυτό το στάδιο. Τα επίπεδα της ραδιενέργειας κοντά στον σταθμό είναι κανονικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μονάδα του πυρηνικού σταθμού ετέθη εκτός λειτουργίας εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στις 7 Νοεμβρίου, κατά την διάρκεια των εγκαινίων του παρουσία του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.