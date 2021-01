Κόσμος

Συναγερμός και εκκένωση στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης (βίντεο)

Οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό που έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Την Πύλη 1 και το σταθμό του τρένου του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης εκκένωσαν οι αστυνομικοί.

«Λόγω επιχείρησης της Αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, το τοπικό τρένο και αυτό που κάνει μακρινά δρομολόγια είναι εκτός λειτουργίας», αναφέρεται σε τουίτ του αεροδρομίου Φρανκφούρτης.

Ειδοποιήθηκαν επίσης οι επιβάτες να ελέγχουν τις πτήσεις τους προτού ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω της αστυνομικής επιχείρησης.

Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν βρέθηκε μία βαλίτσα, η οποία τελικά δεν ήταν ύποπτη.

Τοπικοί και ομοσπονδιακοί αστυνομικοί συνεχίζουν να ελέγχουν το χώρο και μετά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τοπική εφημερίδα, που αποκάλεσε το περιστατικό ως «απειλή βόμβας», δύο άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ ένα τρίτο αναζητείται.