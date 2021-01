Κόσμος

Βαριά οπλισμένος συνελήφθη κοντά στο Καπιτώλιο

Η έκθεση της Αστυνομίας για τον συλληφθέντα ήταν έτοιμος για «πόλεμο».

Άνδρας βαριά οπλισμένος συνελήφθη στη Ουάσιγκτον καθώς προσπαθούσε να περάσει ένα από τα πολλά σημεία ελέγχου κοντά στο Καπιτώλιο, όπου ο Τζο Μπάιντεν θα ορκισθεί ως νέος πρόεδρος των ΗΠΑ σε λίγες ημέρες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο Ουέσλι Αλεν Μπίλερ, από την Βιρτζίνια, παρουσιάσθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε σημείο ελέγχου κοντά στο Καπιτώλιο, αναφέρεται σε έκθεση της αστυνομίας που επιβεβαιώνει πληροφορία του CNN.

Η αστυνομία βρήκε στην κατοχή του ένα περίστροφο και περισσότερες από 500 σφαίρες.

Έπειτα από την επίθεση κατά του Καπιτωλίου από οπαδούς του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου, η Ουάσινγκτον έχει μετατραπεί σε οχυρωμένο στρατόπεδο με τσιμεντένια μπλοκ και αγκαθωτά σύρματα, καθώς οι αρχές φοβούνται για την εκδήλωση νέων ταραχών στο περιθώριο της τελετής ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Υπό κανονικές συνθήκες, η τελετή της ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ είναι ευκαιρία για εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς από τις τέσσερις γωνίες της Αμερικής να συρρεύσουν στην Ουάσινγκτον για να παρευρεθούν στην τελετή.

Όμως, φέτος η γιορτή θα είναι διαφορετική: το National Mall, το Εθνικό Πάρκο της Ουάσινγκτον, στα πόδια του Καπιτωλίου, θα είναι κλειστό. Μόνο τα άτομα που θα έχουν ειδική διαπίστευση θα έχουν την άδεια να εισχωρήσουν στην ζώνη αυτή όπου έχουν αναπτυχθεί χιλιάδες στρατιώτες.