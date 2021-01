Κοινωνία

“Λέανδρος” - Αρναία: πυκνή χιονόπτωση και παγωνιά (βίντεο)

Ντυμένη στα λευκά η περιοχή, όπου το ύψος του χιονιού έχει φθάσει τα 40 εκατοστά και ο υδράργυρος δείχνει πολύ κάτω από το μηδέν.