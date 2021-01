Κοινωνία

“Λέανδρος”: χωρίς ρεύμα και νερό έμειναν χωριά στην βόρεια Ελλάδα (βίντεο)

Προβλήματα στην τροφοδοσία των δικτύων έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχής της Εορδαίας.

Εκτός απο τις όμορφες εικόνες με τα λευκά τοπία και την ευκαιρία για χιονοπόλεμο σε αρκετούς τολμηρούς, η κακοκαιρία "Λέανδρος" που συνεχίζεται την Κυριακή με έντονα φαινόμενα κατά τόπους, έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στην κυκλοφοροία των οχημάτων και όχι μόνο.

Πολλά χωριά της βόρειας Ελλάδας, όπως ο Αρχάγγελος στην Αριδαία έχουν μείνει απο το Σάββατο χωρίς ηλεκτρικό και νερό, λόγω της επέλασης του χιονιά στην περιοχή.