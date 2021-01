Κόσμος

Ο Ναβάλνι γυρίζει στην Ρωσία.... για να συλληφθεί!

Ο επικριτής του Κρεμλίνου επιστρέφει μετά την δηλητηρίαση του. Υποδοχή με φυλάκιση του ετοιμάζουν οι Αρχές.

Ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι αναμένεται να επιστρέψει σήμερα αεροπορικώς στη Ρωσία για πρώτη φορά μετά τη δηλητηρίασή του το περασμένο καλοκαίρι, παρά τη δηλωμένη επιθυμία των αρχών να τον συλλάβουν και ενδεχομένως να τον φυλακίσουν για χρόνια.

Ο Ναβάλνι, ένας από τους πιο εξέχοντες επικριτές του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο εσωτερικό, ανακοίνωσε την απόφασή του να επιστρέψει από τη Γερμανία την Τετάρτη, λέγοντας ότι του λείπει η Μόσχα και αδιαφορεί για τις επινοημένες, όπως τις χαρακτήρισε, ποινικές υποθέσεις εναντίον του.

Μία ημέρα αργότερα, η η υπηρεσία φυλακών της ρωσικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον συλλάβει μόλις επιστρέψει, κατηγορώντας τον ότι παραβίασε τους όρους της αναστολής της ποινής φυλάκισής του για υπεξαίρεση, μια υπόθεση του 2014 η οποία είναι κατασκευασμένη όπως υποστηρίζει ο αντιπολιτευόμενος.

Ο Ναβάλνι, που ελπίζει σε μια επιτυχία στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζει ενδεχομένως πρόβλημα σε άλλες τρεις ποινικές υποθέσεις, που έχουν όλες πολιτικά κίνητρα όπως υποστηρίζει

Η επιστροφή του θέτει ένα δίλημμα για το Κρεμλίνο: είτε να τον φυλακίσει και να διακινδυνεύσει διαμαρτυρίες και τιμωρητική δράση από τη Δύση μετατρέποντάς τον σε πολιτικό μάρτυρα είτε να μην κάνει τίποτα και να διακινδυνεύσει να εμφανιστεί αδύναμο στα μάτια των σκληροπυρηνικών του Κρεμλίνου.

Ο 44χρονος Ναβάλνι αναμένεται να αναχωρήσει από το Βερολίνο, όπου αεροδιακομίστηκε τον Αύγουστο για επείγουσα ιατρική θεραπεία μετά τη δηλητηρίασή του από αυτό που γερμανικοί έλεγχοι έδειξαν πως ήταν ο νευροτοξικός παράγοντας Novichok, και να φθάσει στη Μόσχα στις 18:20 ώρα Ελλάδας.

Ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός, ο οποίος λέει ότι έχει αναρρώσει σχεδόν πλήρως, υποστηρίζει πως ο Πούτιν βρισκόταν πίσω από τη δηλητηρίασή του. Το Κρεμλίνο αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη, λέει ότι δεν έχει δει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι δηλητηριάστηκε, και ότι είναι ελεύθερος να επιστρέψει στη Ρωσία.

Ο Ναβάλνι λέει πως το Κρεμλίνο τον φοβάται. Το Κρεμλίνο, που αναφέρεται σε αυτόν μόνο ως "ο ασθενής του Βερολίνου", χλευάζει αυτόν τον ισχυρισμό. Σύμμαχοι του Πούτιν επισημαίνουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν πως ο Ρώσος ηγέτης είναι πολύ πιο δημοφιλής από τον Ναβάλνι, τον οποίο αποκαλούν μπλόγκερ και όχι πολιτικό.

Ο Ναβάλνι έχει πει πως θα επιβιβαστεί σε πτήση της ρωσικής αεροπορικής εταιρίας Pobeda, η οποία ανήκει στην υπό κρατικό έλεγχο Aeroflot.

Οι υποστηρικτές του σχεδιάζουν να τον συναντήσουν στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, παρά τις μετεωρολογικές προβλέψεις για τσουχτερό κρύο με θερμοκρασίες -17 βαθμών Κελσίου και τις 4.500 νέες μολύνσεις από κορονοϊό που καταγράφονται καθημερινά στη ρωσική πρωτεύουσα.

Μέχρι τώρα, τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι χρησιμοποίησαν μια σελίδα στο Facebook για να πουν ότι σχεδιάζουν να είναι εκεί, με άλλους 6.000 να εκφράζουν ενδιαφέρον. Υποστηρικτές του Κρεμλίνου αναμένεται επίσης να πάνε στο αεροδρόμιο.

Το γραφείο του εισαγγελέα της Μόσχας, το οποίο λέει ότι έχει προειδοποιήσει επίσημα 15 διοργανωτές υπέρ του Ναβάλνι, έχει πει πως η συγκέντρωση είναι παράνομη γιατί δεν έχει λάβει άδεια από τις αρχές. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εμφανιστούν μπορεί να προσαχθούν, να τους επιβληθεί πρόστιμο ή να φυλακιστούν.

Επικαλούμενο περιορισμούς λόγω της COVID-19, το αεροδρόμιο ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει την παρουσία ΜΜΕ στο εσωτερικό του.

Δικαστήριο της Μόσχας διέταξε χθες, Σάββατο, την προφυλάκιση ενός συμμάχου του Ναβάλνι, του Πάβελ Ζελένσκι, με κατηγορίες για εξτρεμισμό τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Την παραμονή της επιστροφής του, ο Ναβάλνι ευχαρίστησε τους Γερμανούς μέσω Facebook για τη φιλική, σπάζοντας τα στερεότυπα, φιλοξενία, όπως τη χαρακτήρισε, που του προσέφεραν τους τελευταίους πέντε μήνες.

"Σας ευχαριστώ, φίλοι!", έγραψε στα γερμανικά.