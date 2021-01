Οικονομία

Πως λειτουργεί η αγορά από την Δευτέρα

Ποιοι ΚΑΔ δραστηριοποιούνται εκ νέου. Που γίνονται οι αγορές με ραντεβού. Ο χρονικός περιορισμός και τα κομμωτήρια. Τα sms και όλα όσα πρέπει να ξερετε.

Ξαναζωντανεύει από αύριο, Δευτέρα, το λιανεμπόριο σε όλη τη χώρα, ενώ θα λειτουργήσουν και πάλι κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση, υπηρεσιών φροντίδας και υγιεινής, καθώς και τα ΚΤΕΟ.

Στις «κόκκινες περιοχές» θα ανοίξουν τα καταστήματα με τη μέθοδο «παράδοση εκτός» (click away).

Το σύνολο των εργαζομένων που επανέρχονται στην εργασία είναι περίπου 140.000 και για τους πελάτες η μετακίνηση θα γίνεται με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης, ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

Οι εκπρόσωποι των εμπόρων, μόλις ανακοινώθηκαν τα μέτρα, δήλωσαν ότι η επαναφορά του λιανεμπορίου σε λειτουργία χωρίς ραντεβού, σε συνδυασμό με τις χειμερινές τακτικές εκπτώσεις, δίνει ανάσα και μία ακόμα ευκαιρία, ώστε να αποφευχθεί ένα εαρινό κύμα λουκέτων και συνακόλουθα, απωλειών σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, ενώ υπογράμμισαν ότι είναι αποφασισμένοι να τηρήσουν υποδειγματικά τους νέους κανόνες.

Σημειώνεται ότι για τους παραβάτες προβλέπεται προσαύξηση προστίμων.

Γενικοί Κανόνες λειτουργίας

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.

Προαιρετική λειτουργία καταστημάτων, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου.

Διατηρείται ο περιορισμός των μετακινήσεων με υποχρέωση αποστολής SMS στο 13033, ενώ ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

Το μήνυμα έχει διάρκεια 2 ωρών κατά την οποία ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή, με συγκριτικό χρονικό σημείο την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματος μετακίνησης του.

Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός: τέσσερα άτομα για καταστήματα έως 100 τ.μ. Για καταστήματα άνω των 100 τ.μ. ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ. επιπλέον (από 1 άτομο/ανά 15 τ.μ που ίσχυε προηγουμένως).

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets) ορίζεται ως εξής: Ένας πελάτης ανά 25 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου.

Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία.

Προσαύξηση προστίμων κατά 50% για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, διαιτολογικές υπηρεσίες

Οι ειδικοί όροι λειτουργίας είναι οι εξής:

Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.

Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.

Προαιρετική λειτουργία την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου.

Για επιχειρήσεις με εμβαδόν μέχρι 100 τετραγωνικά (πλην βοηθητικών πχ γραφεία, αποθήκη) επιτρέπονται μέχρι 4 άτομα και για επιπλέον τετραγωνικά ένα επιπλέον άτομο ανά 25 τ.μ.

Για τις υπηρεσίες πλην των κομμωτηρίων, κουρείων και διαιτολογίας, απαιτείται η ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου plexiglass.

Ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέδων ορόφων και δεν συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους.

ΚΤΕΟ

Για τα ΚΤΕΟ προβλέπεται ότι οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων και οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να διατηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας, τα γάντια μιας χρήσεως και η χρήση αντισηπτικού.

Λοιποί ΚΑΔ που εκκινούν τη Δευτέρα

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα.

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών.

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού.

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα.

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές.

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών.

71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών.

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών.

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης.

96.04.10.01 Υπηρεσίες Διαιτολογίας.

96.04.10.02 Υπηρεσίες Διαιτολογικών Μονάδων με εξαίρεση την άσκηση.

96.04.10.06 Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος.

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων.

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής.



Αρχές επιβολής κυρώσεων

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Ελληνική Αστυνομία Δημοτική Αστυνομία Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Πληροφορίες - Καταγγελίες: στον τηλεφωνικό αριθμό 1520

Η ηγεσία του Υπ. Ανάπτυξης έχει προειδοποιήσει ότι σε περιοχές όπου θα παρατηρηθεί συνωστισμός και μη τήρηση των μέτρων, θα υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις και οι αγορές θα γίνονται και εκεί με clic away, όπως δηλαδή στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές της χώρας