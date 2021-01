Αθλητικά

“Άνοιξαν στόματα” μετά την καταγγελία της Μπεκατώρου

Εισαγγελική έρευνα ξεκινά μετά τις δημόσιες καταγγελίες της Ολυμπιονίκη. Η επιστολή του καταγγελλόμενου παράγοντα της ΕΙΟ. Κι άλλες γυναίκες αθλήτριες σπάνε την σιωπή τους.

Έσπασε η αλυσίδα της μετά την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου, για σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο του αθλητισμού πριν από 23 χρόνια, από παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Γυναίκες, πρωταθλήτριες και με διακρίσεις στο χώρο τους, αποφάσισαν να μιλήσουν για τις ανάρμοστες συμπεριφορές των οποίων έγιναν δέκτες, στα χρόνια της νιότης τους.

Λίγο μετά την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση η Μαρίνα Ψυχογιού κατήγγειλε με τη σειρά της παράγοντα της ίδιας ομοσπονδίας, χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Για τη δική της τραυματική εμπειρία μίλησε η αργυρή Ολυμπιονίκης Νίκη Μπακογιάννη,η οποία αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί και η ίδια σεξουαλική παρενόχληση στο παρελθόν, στον χώρο του αθλητισμού.

Από την πλευρά της, η πρώην διεθνής πολίστρια και πρωταθλήτρια του τριάθλου Μάνια Μπικόφ περιγράφει, σε ανάρτηση της σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, τα όσα βίωσε πριν από τριάντα χρόνια από γιατρό, ο οποίος αν και είχε πρόβλημα στον ώμο της ζητούσε να κατεβάσει το μαγιό. Στον συγκεκριμένο γιατρό την είχαν στείλει άνθρωποι που είχαν σχέση με την εθνική ομάδα πόλο εκείνης της εποχής.

Και η κολυμβήτρια Ραμπέα Ιατρίδου αποκάλυψε ότι δέχθηκε εξουαλική παρενόχληση, από γιατρό ο οποίος την εξέταζε γυμνή χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος.

Η Πρόεδρος της Ένωσης των Συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες Β. Κοζομπόλη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι", δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σαν της Σοφίας Μπεκατώρου και επισήμανε την ανάγκη άμεσων καταγγελιών.





Εισαγγελική έρευνα μετά την καταγγελία της Μπεκατώρου

Αυτεπάγγελτη έρευνα θα ξεκινήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά τις δημόσιες καταγγελίες της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου κατά παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, τον οποίο κατονόμασε ως δράστη σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη πριν από 23 χρόνια κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού της.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα με την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθεί τη Δευτέρα ή την Τρίτη η Ολυμπιονίκης να καταθέσει όσα έχει ισχυριστεί, ανεξάρτητα αν η καταγγελλόμενη πράξη σε βάρος της κ. Μπεκατώρου έχει ήδη παραγραφεί.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Σοφία Μπεκατώρου ενδέχεται να έχει αναφερθεί στη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί από τον κατονομαζόμενο παράγοντα, όταν κατέθεσε στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η Εισαγγελία υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Κωνσταντίνου Σιμιτζόγλου, η οποία εκκίνησε έπειτα από καταγγελίες του Ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη για κακοδιαχείριση στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας.

Κύμα συμπαράστασης στην Σοφία Μπεκατώρου

Την ίδια ώρα, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων εκφράζουν σύσσωμοι την υποστήριξή τους στη Σοφία Μπεκατώρου, ενώ η Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον καταγγελλόμενο από μέλος τοπικής οργάνωσής της.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, κάλεσε να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σοφίας Μπεκατώρου κι άλλοι αθλητές. «Να ανοίξουν τα στόματά τους, να μιλήσουν για τα δικά τους βιώματα αν έχουν αντίστοιχα περιστατικά και να τα καταγγείλουν στη δικαιοσύνη. Είμαστε εδώ, δίπλα τους να τους βοηθήσουμε. Παράλληλα, θα βοηθήσουμε να διαμορφωθεί ένα υγιές τοπίο για τη νέα γενιά των αθλητών. Είναι υποχρέωσή μας».

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής Άννα Κορακάκη πήρε θέση για το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και για την περίπτωση της Σοφίας Μπεκατώρου, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram. Συγκεκριμένα, η Άννα Κορακάκη ανήρτησε ένα βίντεο στο προφίλ της, όπου εκφράζει τη συμπαράστασή της στη συνάδελφό της και σε όλα τα θύματα, ενώ προτρέπει συναθλητές και συναθλήτριες να μιλήσουν.

Η επιστολή του καταγγελλόμενου παράγοντα της ΕΙΟ

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι ζήτησε και έλαβε την παραίτηση του καταγγελλόμενου από το ΔΣ της ΕΙΟ, ενώ δηλώνει συγκλονισμένη «από την χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων στον Τύπο στις οποίες προχώρησε η αθλήτριά μας, Ολυμπιονίκης κυρία Σοφία Μπεκατώρου».

Παράλληλα, η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι «θα στηρίξει την αθλήτρια και θα σταθεί αρωγός της σε ό,τι χρειαστεί για την αποκάλυψη της αλήθειας σε κάθε αρμόδια αρχή». Σε γραπτή του δήλωση, ο καταγγελλόμενος τοποθετήθηκε για την εμπλοκή του ονόματός του στην καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου.

Η επιστολή του:

«Είναι αναμενόμενο καταγγελίες που εισφέρονται εις βάρος μου από δημόσιο πρόσωπο, μεγάλης αναγνωρισιμότητας και ευρείας κοινωνικής απήχησης, να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, να δημιουργούν αισθήματα συμπόνοιας για την καταγγέλλουσα και αποστροφής για τον φερόμενο "θύτη".

Ωστόσο αποτελεί ελάχιστη κατάκτηση κάθε δημοκρατικού κράτους δικαίου και αντίστοιχη υποχρέωση των θεσμικών του φορέων, και των ΜΜΕ να μη στοχοποιούν πρόσωπα, να μην διακινούν τις φωτογραφίες τους, και να μην έχουν ήδη καταδικάσει τον δήθεν "θύτη", προτού του δοθεί η ευκαιρία να εκφέρει τη δική του άποψη για γεγονότα που δημοσιοποιήθηκαν από τρίτους. Όλα αυτά που η Δικαιοσύνη ως πρωταρχικά αρμόδιος φορέας σέβεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις εν προκειμένω έχουν ήδη παραβιαστεί από τους όψιμους μιμητές της, που την υποκαθιστούν στο έργο της.

Καλώ την Πολιτεία, τους θεσμικούς φορείς, και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να σεβαστούν πρώτα την οικογένειά μου, τα παιδιά και τα εγγόνια μου, να αναμείνουν όσα υποχρεούμαι πλέον να εισφέρω σε κάθε αρμόδια αρχή και να αποστούν από κάθε ενέργεια που θα θυματοποιήσει περαιτέρω μέλη της οικογένειάς μου και εμένα προσωπικά».



