Αθλητικά

Κοζομπόλη στον ΑΝΤ1: υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σαν της Μπεκατώρου (βίντεο)

Τι επισημαίνει η Πρόεδρος της Ένωσης των Συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες για τις ανάγκη άμεσων καταγγελιών. Τι λέει ο παράγοντας που παραιτήθηκε από το ΔΣ της Ομ. Ισιτιοπλοϊας.