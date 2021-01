Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: παραμένουν “πληττόμενες” οι ανοιχτές επιχειρήσεις - Γελοίος ο ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Τι απαντά για το άνοιγμα της εστίασης. Για ποιες περιοχές θα ανακοινωθεί «έκτακτο πρόγραμμα» ενίσχυσης. Τι λέει για την επιδότηση τόκων δανείων.

«Ανοίξαμε το λιανικό εμπόριο με τους κανόνες που είπαμε και θα αρχίσουμε να μετράμε. Αν τα μέτρα τηρηθούν χωρίς μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, διότι κάποια μικρή αύξηση θα υπάρχει, είναι αναμενόμενο όταν ανοίγει η αγορά... αν το «τσίμπημα» είναι μικρό και αντέχεται, όλα καλά. Αν σε 2-3 εβδομάδες πάνε όλα καλά, τηρηθούν τα μέτρα και ο ιός είναι υπό έλεγχο, τότε θα αρχίσουμε να συζητάμε για τα επόμενα βήματα στην λειτουργία της αγοράς», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «δεν υπάρχουν ημερομηνίες για την εστίαση, διότι υπάρχουν προβλήματα κι εκεί, καθώς οι άνθρωποι πρέπει να βγάζουν την μάσκα για να φάνε. Όταν ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης, η λειτουργία τους θα γίνει με καθήμενους πελάτες σε εξωτερικούς χώρους».

Ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κάλεσε μάλιστα τους επιχειρηματίες του κλάδου να κάνουν χρήση του προγράμματος ενίσχυσης για την προμήθεια θερμαστρών για εξωτερικούς χώρους, λέγοντας ότι θα ειναι απαραίτητες και φέτος, αλλά σε κάθε περίπτωση και στα επόμενα χρόνια.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για περιοχές με παρατεταμένο lockdown

Ακόμη, ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων προανήγγειλε πρόγραμμα με πόρους του ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε περιοχές με παρατεταμένο lockdown, που αντιμετωπίζουν σωρευμένα προβλήματα λόγω της. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.

Σχολιάζοντας τις αναφορές για μαζικό κλείσιμο καταστημάτων, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «τα στοιχεία του ΓΕΜΗ δεν επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει «κύμα λουκέτων» στην αγορά», ενώ επεσήμανε ότι υπάρχει διαρκής ενίσχυση των επιχειρήσεων από το Κράτος. Όπως είπε, «πρώτη φορά η Εφορία βάζει λεφτά στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων», ενώ όπως ανέφερε δεν αποκλείεται να υπάρξει και έβδομος κύκλος στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Επιδότηση τόκων δανείων

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ακόμη ότι εντός των ημερών θα υπάρξει υπογραφή απόφασης για επιδότηση τόκων για ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια για το πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ για το επόμενο 9μήνο θα επιδοτηθεί μέρος των τοκοχρεολυσίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καλύπτοντας έτσι μέρος των οφειλών απο τις επιχειρήσεις

Έως και γελοίος ο ΣΥΡΙΖΑ με την αντιπολίτευση για την πανδημία

«Στην παγκόσμια συμφορά η Ελλάδα στέκεται όρθια, χάρη και στην Επιτροπή που μας συμβουλεύει σωστά. Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί να ισοπεδώσει τα πάντα εν μέσω πανδημίας, κάνει όσους τα λένε εξαιρετικά αντιπαθείς έως και γελοίους», είπε δηκτικά ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που υπήρξαν απο δήλωση του για την Θεσσαλονίκη και την κατάσταση στην πόλη σε ότι αφορά την έξαρση κρουσμάτων στο τέλος Οκτωβρίου και τον τριήμερο εορτασμό για τον Άγιο Δημήτριο και την 28η Οκτωβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρξαν εισηγήσεις της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων για επιβολή τοπικού lockdown, αλλά διάσπρατες αναφορές επιστημόνων σε μέσα ενημέρωσης.

Παραμένουν "πληττόμενες" οι επιχεριρήσεις που θα ανοίξουν απο Δευτέρα

«Όλες οι επιχειρήσεις που θα ανοίξουν από την Δευτέρα, θα συνεχίσουν να θεωρούνται πληττόμενες και θα συνεχίσουν να έχουν την ίδια βοήθεια από το Κράτος, δηλαδή δεν θα πληρώσουν ενοίκια των Φεβρουάριο, θα συνεχίσουν να έχουν σε αναστολή τους εργαζόμενους τους για να επιδοτούνται και θα απολαμβάνουν όλα τα «ευεργετήματα» που έχουν υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση», τόνισε ο Υπ. Ανάπτυξης.

Για την Σοφία Μπεκατώρου

Σχολιάζοντας τον σάλο αποκαλύψεων που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «πρέπει να την συγχαρούμε που βρήκε το θάρρος. Η Δικαιοσύνη θα κάνει την δουλειά της. Το «όχι» σημαίνει «όχι» και δεν μπορεί κανένας που έχει εξουσία να την χρησιμοποιεί με τέτοιον τρόπο»