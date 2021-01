Αθλητικά

Άννα Κορακάκη: Το συγκλονιστικό μήνυμα στήριξης στη Σοφία Μπεκατώρου (βίντεο)

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής πήρε θέση για το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης στον χώρο του αθλητισμού.

Κύμα συμπαράστασης έχει ξεσηκώσει η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση πριν από 23 χρόνια από παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Με αφορμή αυτό, η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής Άννα Κορακάκη πήρε θέση για το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και για την περίπτωση της Σοφίας Μπεκατώρου, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Άννα Κορακάκη ανήρτησε ένα βίντεο στο προφίλ της, όπου εκφράζει τη συμπαράστασή της στη συνάδελφό της και σε όλα τα θύματα, ενώ προτρέπει συναθλητές και συναθλήτριες να μιλήσουν.

Το μήνυμα της Άννας Κορακάκη

"Γεια χαρά σε όλες και όλους. Θέλω σήμερα να θίξω ένα θέμα το οποίο δε σας κρύβω ότι έχει κυριεύσει κάθε πτυχή του μυαλού μου κι έχει πικράνει την ψυχή μου κι αυτό συμβαίνει κάθε φορά που θα ακούσω, μάθω, διαβάσω για οποιοδήποτε περιστατικό θυματοποίησης, κακοποίησης και βίας. Όπως καταλαβαίνετε σήμερα μιλάω με αφορμή την πολύ γενναία απόφαση της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου να μοιραστεί ένα τόσο τραυματικό και τολμώ να πω αξεπέραστο βίωμα όπως είναι αυτό της σεξουαλικής κακοποίησης. Ξεκινάω λοιπόν λέγοντας ότι η αποκάλυψε αυτή τη Σοφίας είναι αξιέπαινη και πραγματικά εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να αποτελέσει το έναυσμα για κάθε κακοποιημένο άτομο οποιασδήποτε ηλικίας, σε οποιοδήποτε τομέα κι αν ανήκει με οποιαδήποτε ιδιότητα να βρίσκει το σθένος και να καταγγέλλει τη βία σε οποιαδήποτε μορφή της.

Γι’ αυτό λοιπόν παρακαλώ και προτρέπω κάθε αθλητή, αθλήτρια, νέο, νέα, μαθητή, μαθήτρια, εργαζόμενη, εργαζόμενο, παιδί και γενικότερα κάθε θυματοποιημένο άτομο να μιλάει ανοιχτά και άφοβα. Να είναι σίγουρο ότι θα έχει πολλούς περισσότερους υποστηρικτές απ' όσους ενδεχομένως φαντάζεται. Να μην φοβάται να το μοιράζεται. Αυτοί που θα πρέπει να κοιμούνται και να ξυπνάνε με τον φόβο είναι οι ίδιοι οι θύτες. Για να επιστρέψω πάλι στο συγκεκριμένο περιστατικό στο βίωμα της Σοφίας θέλω να πω πως όλοι μας πρέπει να αναλογιστούμε ότι αυτή την στιγμή η Σοφία ίσως δίνει τον μεγαλύτερο της αγώνα. Κόντρα σε πολλά μποφόρ και τερατώδη κύματα με μεγάλη ισχύ. Μόνο που δε αυτό τον αγώνα δεν προσδοκά ένα μετάλλιο. Προσδοκά όμως μία νικηφόρα πλεύση μακριά και πέρα από τις συμπληγάδες της κακοποίησης και της έμφυλης βίας".

