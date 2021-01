Κοινωνία

Συνήγορος στον ΑΝΤ1: Ο σταθμάρχης προκάλεσε τους ανήλικους και χτύπησε τον έναν (βίντεο)

Πως εξήγησε ο Κ. Δημόπουλος την «εξαφάνιση» τους επί ημέρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό και τι υποστηρίζει για την βιαιότητα των δύο αδελφών.

«Τα παιδιά ήταν συγκλονισμένα και σοκαρισμένα από όσα είχαν συμβεί» για αυτό τόσες ημέρες δεν είχαν παρουσιαστεί στις Αρχές, υποστήριξε για τους ανήλικους που ξυλοκόπησαν βίαια τον σταθμάρχη της ΣΤΑΣΥ, στον σταθμό της Ομόνοιας, ο συνήγορος υπεράσπισης τους, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι».

Όπως υποστήριξε ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, «υπήρξε μια πράξη άδικη σε βάρος των παιδιών, αυτό είναι το ευγενικότερο που μπορώ να πω, προσβάλλοντας την τιμή και την υπόληψη τους, ενώ χρησιμοποίησε και βία κατά του μεγαλύτερου των δύο παιδιών», χωρίς να απαντά εάν μιλά για χαστούκι που δόθηκε στον έναν ανήλικο ή για κάτι άλλο.

Ο συνήγορος των ανήλικων δραστών είπε ότι «τα παιδιά είχαν μάσκα, κάθονταν σε θέσεις στον συρμό, αλλά επειδή φορούσαν ακουστικά στα αυτιά τους, δεν την φορούσαν την μάσκα».

«Θέλουμε να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η βία φέρνει βία. Αυτός ο άνθρωπος, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είχε κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία ούτε να προκαλέσει τα παιδιά», συμπλήρωσε ο κ. Δημόπουλος.

Όπως είπε, πρόθεση των ανήλικων που δηλώνουν μετανιωμένοι, καθώς και της οικογένειας τους, είναι όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες να συναντηθούν με το θύμα του ξυλοδαρμού, ενώ επεσήμανε ότι θα σταθούν στο πλευρό του 53χρονου σε ότι αφορά την αποκατάσταση της υγείας τους.

Οι δύο ανήλικοι παραμένουν υπό κράτηση μέχρι να οδηγηθούν ενώπιον του ανακρτική. Ο ειδικός φρουρός που συνελήφθη για υπόθαλψη αφέθηκε ελεύθερος.