Life

Ερείκουσα: η δασκάλα, οι λιγοστοί μαθητές και η “αποκέντρωση” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε στον ΑΝΤ1 οι τρεις μαθητές του σχολείου του νησιού, η δασκάλα τους, αλλά και η γυναίκα που ενσυνείδητα άφησε την πόλη για να μείνει στο ακριτικό νησί.