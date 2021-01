Κόσμος

Εισβολή στο Καπιτώλιο: “Δεν υπάρχουν αποδείξεις για σχέδιο δολοφονίας βουλευτών”

Τι υποστηρίζουν ερευνητές του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ερευνητές του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έχουν βρει μέχρι σήμερα αποδεικτικά στοιχεία ότι οι ταραξίες που επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο την περασμένη εβδομάδα σχεδίαζαν να αιχμαλωτίσουν και να δολοφονήσουν εκλεγμένα μέλη του Κογκρέσου.

Σε ένα δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Αριζόνα την Παρασκευή για την υπόθεση της συνέχισης κράτησης ενός από τους εισβολείς του Καπιτωλίου, του Τζέικομπ Τσάνσλεϊ, ενός οπαδού θεωριών συνωμοσίας του QAnon, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς επικαλέστηκαν προηγούμενες αξιολογήσεις ότι υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδίαζαν να «αιχμαλωτίσουν και να δολοφονήσουν εκλεγμένους αξιωματούχους» στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου.

Ωστόσο, την Παρασκευή οι εισαγγελείς απέσυραν την εκτίμηση αυτή, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης τόνισε ότι παρά τα καλέσματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης για αιχμαλωσία ορισμένων εκλεγμένων αξιωματούχων και για δολοφονία του αντιπροέδρου Μάικ Πενς, δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής αποδείξεις ότι ένα τέτοιο σχέδιο εξετάστηκε σοβαρά.

«Δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις σε αυτό το στάδιο για ύπαρξη ομάδων για την αιχμαλωσία και τη δολοφονία, (εκλεγμένων αξιωματούχων)», δήλωσε ο Μάικλ Σέργουιν, γενικός εισαγγελέας της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, που επιβλέπει τις έρευνες για την επίθεση στο Καπιτώλιο.