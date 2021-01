Πολιτική

Βαρουφάκης στον ΑΝΤ1: “υποχρεωτικό” το κούρεμα οφειλών από φόρους - εισφορές (βίντεο)

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 επιτίθεται στην Κυβέρνηση για την πανδημία και την οικονομία. Τι είπε για τον εμβολιασμό του κατά του κορονοϊού.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για την οικονομία και την πανδημία του κορονοϊού, μίλησε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Όπως είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης, «η Κυβέρνηση έχει προβεί σε μια βιαιοπραγία σε βάρος τον αριθμών. Είναι αδύνατον να μην διαφωνούμε για τα νούμερα. Θυμάστε τον κ. Μητσοτάκη που γύρισε από τις Βρυξέλλες και πανηγύριζε για 72 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, που τελικά είναι 24 δις. Εγώ είχα πει ότι άντε το 2021 να πάρουμε 3 δις και βλέπετε ότι στον Προϋπολογισμό εγγράφηκαν 2,5 δις. Αν βγάλετε τα ποσά που ήδη έχουν δοθεί, απομένουν ελάχιστα χρήματα».

«Αν κάποιος βουλιάζει, το δάνειο δεν σε βοηθάει, σε χαντακώνει. Αυτό που ζούμε είναι ένα ριάλιτι σόου με αριθμούς. Εμεί δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέμε πάρτε δισεκατομμύρια που δεν υπάρχουν. Εγώ, στις 10 Μαρτίου, που ήξερα ότι είχε στο ταμείο του 4,5 δις ευρώ ο κ. Σταικούρας, του είπα να τα ρίξει όλα μαζί στην αγορά, γιατί «η φωτιά φουντώνει και το νερό που έχεις, αργότερα δεν θα σου φτάνει για τίποτα», ενώ η Κυβέρνηση είπε ότι θα είναι εγκρατής για να δει και το βάθος της κρίσης. Είναι σαν να έχεις εμβόλια και να μην τα χορηγείς εμπροσθοβαρώς εμβολιάζοντας όσους μπορείς, αλλά να περιμένεις», συμπλήρωσε

Διαγραφές απαιτήσεων από φόρους - εισφορές

Ζητώντας να υπάρξουν διαγραφές απαιτήσεων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε ότι «η μεγάλη διαφορά έχει να κάνει με τις αναστολές. Οι μικρομεσαίοι μεταθέτουν τις υποχρεώσεις τους από φόρους και εισφορές και οφειλές στις τράπεζες. Αυτά τα χρήματα, όταν δεν μπαίνει κόσμος στα μαγαζιά τους, απλώς δεν υπάρχουν. Εμείς λέμε, “κουρέψτε τις οφειλές”. Όχι για όλους, αλλά με αυστηρά κριτήρια, όπως δίνεις τώρα κονδύλια. Αν δεν γίνουν τώρα “κουρέματα” σε οφειλές και έρθει η ώρα να απαιτηθούν τα οφειλόμενα, οι επιχειρήσεις θα κλείσουν και το Κράτος θα αναγκαστεί και πάλι, με κλειστά όμως μαγαζιά τότε, να διαγράψει αυτές τις οφειλές. Αυτά που ζητώ να κουρευτούν, είναι ποσά που η Κυβέρνηση δεν θα πάρει ποτέ, διότι δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν αύριο και οι επιχειρήσεις αυτές».

«Ο Υπ. Οικονομικών εξοικονομεί την αλήθεια», είπε δηκτικά ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, λέγοντας ότι οι αναφορές της Κυβέρνησης για τους πόρους που αναλογούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν αληθείς, καθώς τα πραγματικά ποσά είναι πολύ χαμηλότερα.

Αναφορικά με τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Βαρουφάκης εκτίμησε ότι το 2021 δεν θα υπάρξει περαιτέρω ύφεση σε σχέση με το 2020, αλλά προέβλεψε ανάπτυξη «χαμηλότερη των εκτιμήσεων του κ. Σταικούρα», λέγοντας ότι θα κινηθεί γύρω στο 2,5-3% του ΑΕΠ, σχολιάζοντας πάντως ότι το μέτρο σύγκρισης θα πρέπει να είναι όχι το 2020, αλλά το 2019, σε σχέση με το οποίο υπάρχει σημαντική διαφορά στο ΑΕΠ.

Για τον κορονοϊό

Αναφορικά με το εμβόλιο για τον κορονοϊό, ο κ. Βαρουφάκης δήλωσε «φανατικός οπαδός των εμβολίων» και αποκάλυψε ότι το πρωί του Σαββάτου έκανε και την δεύτερη δόση του εμβολίου.

Προσέθεσε ότι ανέφερε και στην Βουλή, βασιζόμενος σε στοιχεία από την Βρετανία, ότι «αν εμβολιάζαμε σήμερα όλους τους Έλληνες άνω των 60 ετών θα είχαμε γλιτώσει το 97% των θανάτων και αναλογικά το 67% των θανάτων αν είχαν εμβολιαστεί όλοι όσοι είναι άνω των 80-85 ετών στην Ελλάδα. Κάθε μέρα που καθυστερούμε, χάνονται δεκάδες ζωές».