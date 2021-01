Κοινωνία

Κακοκαιρία “Λέανδρος”: Που έδειξε -18 βαθμούς το θερμόμετρο

Η κακοκαιρία έφερε δριμύ ψύχος σε πολλές περιοχές της χώρας. Ποιες ήταν οι "πρωταθλήτριες" στο τσουχτερό κρύο.

Δριμύ ψύχος επικράτησε το πρωί της Κυριακής, ιδιαίτερα στα βόρεια και στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Η απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στην Κίτρινη Λίμνη Κοζάνης και ήταν ίση με -17,8 βαθμούς Κελσίου.

Οι αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατέγραψαν τις επόμενες χαμηλότερες θερμοκρασίες σε Όλυμπο-'Αγιο Δημήτριο (-17,2), Νέο Καύκασο Φλώρινας (-16,1), Βαρικό Φλώρινας (-15,8), Βλάστη Κοζάνης (-15,8) και Κοιλάδα Κοζάνης (15,7 βαθμοί).

Στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν η ελάχιστη θερμοκρασία έφθασε τους -18,7 βαθμούς Κελσίου.

Η ενημέρωση απο την Ελληνική Αστυνομία, για τα προβλήματα στην κυκλοφορία και τα σημεία όπου απαιτούνται αλυσίδες, σε όλη την Ελλάδα (σημ: Η ενημέρωση εκδόθηκε στις 12:30 της Κυριακής):