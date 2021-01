Πολιτική

Αυγενάκης: Έχω μάθει κι άλλες ιστορίες ανάλογες της Μπεκατώρου

Ο υφυπουργός Αθλητισμού καλείς τους αθλητές να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σοφίας Μπεκατώρου και να ανοίξουν τα στόματά τους.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης σε συνέντευξή του μίλησε για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της Σοφίας Μπεκατώρου.

«Η Σοφία εκπροσωπεί το υγιές κομμάτι της αθλητικής οικογένειας. Είναι οι πολλοί. Οι λίγοι ευτυχώς, αλλά κραταιοί μέχρι πρότινος, ήταν αυτοί οι εν λόγω κύριοι της διοίκησης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που θεωρούσαν ότι είναι αμετακίνητοι, ότι είναι ακίνητοι γιατί όντως περνούσαν πολλές διοικήσεις και κανένας δεν τους άγγιζε», τόνισε αρχικά, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού αποκάλυψε ότι γνωρίζει πολλές ανάλογες περιπτώσεις: «Είναι αρκετά τα περιστατικά και θέλουν φιλτράρισμα και πολύ προσεκτική διαχείριση, να μην πάμε στο άλλο άκρο. Επίσης έχει σημασία ποιος το λέει, η προσωπικότητα του καθενός, γιατί ενέχει και ο κίνδυνος να υπάρχει και η επιθυμία της προσωπικής εκδίκησης», ανέφερε. Κάλεσε δε να ακολουθήσουν το παράδειγμα της κ. Μπεκατώρου κι άλλοι αθλητές. «Να ανοίξουν τα στόματά τους, να μιλήσουν για τα δικά τους βιώματα αν έχουν αντίστοιχα περιστατικά και να τα καταγγείλουν στη δικαιοσύνη. Είμαστε εδώ, δίπλα τους να τους βοηθήσουμε. Παράλληλα, θα βοηθήσουμε να διαμορφωθεί ένα υγιές τοπίο για τη νέα γενιά των αθλητών. Είναι υποχρέωσή μας».