Αθλητικά

“Λύγισε” ο πρώην σύζυγος της Μπεκατώρου: Την θαυμάζω, είναι γενναία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινημένος μπροστά στην κάμερα αποκάλυψε πως δεν ήξερε τίποτα για το περιστατικό. Τι είπε για την πρώην σύζυγό του.

Ο πρώην σύζυγος της Σοφίας Μπεκατώρου, Ανδρέας Κοσματόπουλος, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του μιλώντας για την καταγγελία της πρώην γυναίκας του, ενώ τόνισε επίσης ότι δεν είχε γνώση του περιστατικού.



«Την έχω δει να κουβαλάει την αδερφή της στην πλάτη της κατάκοιτη και να πεθαίνει στα χέρια της. Και μετά από δυο μήνες να παίρνει την Ολυμπιακή πρόκριση και να γίνεται σημαιοφόρος στην ολυμπιακή μας ομάδα» είπε στην ΕΡΤ με τη φωνή του να σπάει.



Και συνέχισε: «Την έχω δει να βγαίνει πριν λίγο καιρό με αυτή την καταγγελία, που πιστεύω ότι δεν τη θυμήθηκε τώρα, αλλά δεν την ξέχασε ποτέ. Και πιστεύω αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο να το κάνει από όλα τα προηγούμενα που κατάφερε. Τη Σοφία τη ξέρω, τη θαυμάζω, τη σέβομαι. Είναι πολύ γενναία».