“Λέανδρος” - Κοζάνη: “Λευκή μαγεία” από ψηλά (βίντεο)

Όμορφες εικόνες από κάμερα σε drone, με την χιονισμένη πόλη.

