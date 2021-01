Κοινωνία

“Λέανδρος”: Που χρειάζονται αλυσίδες - Ποιοι δρόμοι ειναι κλειστοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που υπάρχουν τα σημαντικότερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Εκτός απο τις όμορφες εικόνες με τα λευκά τοπία και την ευκαιρία για χιονοπόλεμο σε αρκετούς τολμηρούς, η κακοκαιρία "Λέανδρος" που συνεχίζεται την Κυριακή με έντονα φαινόμενα κατά τόπους, έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα στην κυκλοφοροία των οχημάτων και όχι μόνο.

Ήδη, απο το πρωί της Κυριακής, άρχισαν ανακοινώσεις απο Δήμους ότι σχολεία στα όρια τους θα μεινουν κλειστά την Δευτέρα, λόγω του παγετού και των προβλημάτων που δημιουργεί στις μετακινήσεις οχημάτων και πεζών, απειλώντας την ασφάλεια τους.

χωρίς ηλεκτρικό και νερό, λόγω της επέλασης του χιονιά στην περιοχή. Πολλά χωριά της βόρειας Ελλάδας, όπως ο Αρχάγγελος στην Αριδαία έχουν μείνει απο το Σάββατο













Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων απο την κακοκαιρία "Λέανδρος" που έχει αφήσει έντονα αποτυπώματα σε πολλές περιοχές της χώρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής.

Ειδικότερα, κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι οι εξής λεωφόροι και οδοί:

Πάρνηθος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος του τελεφερίκ.

Περιφερειακή οδός Αλίμου - Κατεχάκη προς τη θέση Καλοπούλα, από το ύψος του Πυροφυλακίου Καισαριανής.

Αναπαύσεως, περιοχής Παπάγου, από το ύψος του νεκροταφείου προς Υμηττό.

Φυλής, στο ρεύμα προς Βοιωτία, από το ύψος της Μονής Κλειστών.

Τατοϊου, 2 χιλιόμετρα μετά τα Ανάκτορα στο ρεύμα προς Κατσιμίδι.

Επαρχιακή οδός Αγίου Μερκουρίου από το ύψος της ταβέρνας Θέα προς Ιποοκράτειο Πολιτεία.

Αριστογείτονος, θέση Παζαροπούλου, από την περιοχή Αφιδνών προς Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Περιφέρεια Β. Αιγαίου Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, στο οδικό δίκτυο των περιοχών αρμοδιότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ανά Διεύθυνση Αστυνομίας ως ακολούθως: Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου: Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, πλην των ακόλουθων σημείων, όπου διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων: Στη νήσο Λέσβο: Ε. Ο. Πλωμαρίου – Ακρασίου, από την περιοχή Σελάδι έως το Ακράσι και

Ε. Ο. Πλωμαρίου – Μεγαλοχωρίου, από την περιοχή Σελάδι εως το Μεγαλοχώρι. Στη νήσο Λήμνο: Ε. Ο. Μύρινας - Κορνού – Αγίου Δημητρίου – Λιβαδοχωρίου και

Ε. Ο. Σαρδές – Δάφνης - Κατάλακκου. Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας πραγματοποιείται στα ακόλουθα σημεία: Ε.Ο. Χίου – Κεράμου, από τον κόμβο Σιδηρούντας έως το Πιτυός, καθώς και στο οδικό δίκτυο οικισμών της Βορειοδυτικής Χίου, πλην της Βολισσού,

Ε.Ο. Χίου – Αυγωνύμων, από το ύψος του 8ου έως το 19ο χλμ.,

Ε.Ο. Χίου - Βολισσού, από το ύψος του 8ου έως το 20ο χλμ.,

Ε.Ο. Χίου – Καρδαμύλων, από το ύψος του 30ου έως το 40ο χλμ. και

Ε.Ο. Καρδαμύλων - Αμάδων, 2 χλμ. πριν την είσοδο του οικισμού Αμάδες.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στο οδικό δίκτυο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται, με δυσχέρεια και μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες, στα εξής σημεία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Στην Επ. Οδό Σίταινας-Καστάνιτσας από το 1ο χλμ έως το 10ο χλμ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Στην Επ. Οδό Ξυλοκάστρου-Τρικάλων-Ζήρειας από το 14 ο χλμ έως το 35 ο χλμ.

χλμ έως το 35 χλμ. Στην Επ. Οδό Γκούρας- Κιάτου από το 8 ο χλμ έως τη Γκούρα.

χλμ έως τη Γκούρα. Στην Επ. Οδό Δερβενίου-Γκούρας από το 5 ο χλμ έως τη Γκούρα.

χλμ έως τη Γκούρα. Στην Επ. Οδό Λυγιάς – Πύργου από το 8 ο χλμ έως τον Πύργο.

χλμ έως τον Πύργο. Στην Επαρχιακή Οδό Κλένιας – Αγιονορίου – Στεφανίου.

Στην Επαρχιακή Οδό Σοφικού – Αγγελοκάστρου.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε ότι μόνο με χρήση αλυσίδων ή ειδικού τύπου ελαστικών γίνεται η κυκλοφορία στα εξής σημεία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ από το 14 ο έως 28 χλμ. της Επαρχιακής οδού Καστοριάς - Φλώρινας (μέσω Βιτσίου),

έως 28 χλμ. της Επαρχιακής οδού Καστοριάς - Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 35 ο έως 48 ο χλμ. της Επαρχιακής οδού Καστοριάς – Ιωαννίνων (μέσω Νεστορίου) και

έως 48 χλμ. της Επαρχιακής οδού Καστοριάς – Ιωαννίνων (μέσω Νεστορίου) και στο ορεινό οδικό δίκτυο περιφέρειας Π.Ε. Καστοριάς. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ από το 1 ο έως 52 ο χλμ. της Εθνικής Οδού Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βίγλας),

έως 52 χλμ. της Εθνικής Οδού Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βίγλας), από το 1 ο έως 30 ο χλμ. της Επαρχιακής οδού Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου),

έως 30 χλμ. της Επαρχιακής οδού Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), στο ορεινό οδικό δίκτυο Δήμου Φλώρινας και

στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Αμυνταίου.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι στο οδικό δίκτυο της, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στα εξής σημεία: Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θηβών, από την 30 η χ/θ έως την 35 η χ/θ,

χ/θ έως την 35 χ/θ, Επαρχιακή οδό Επταλόφου (διασταύρωση Σκαμνός) – Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, από την 13η χ/θ έως το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας Επαρχιακή οδό Ιστιαίας – Λίμνης, από την 8 η χ/θ έως την 25 η χ/θ,

χ/θ έως την 25 χ/θ, Επαρχιακή οδό Ιστιαίας – Κερασιάς, από την 8 η χ/θ έως την 16 η χ/θ,

χ/θ έως την 16 χ/θ, Επαρχιακή οδό Στενής – Στροπώνων, από την 1 η χ/θ έως την 17 η χ/θ και

χ/θ έως την 17 χ/θ και Επαρχιακή οδό Γουβών – Παπάδων, από την 8η χ/θ έως την 13η χ/θ Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας Παλαιά Εθνική οδό Καρπενησίου – Λαμίας, από την 8 η χ/θ έως την 12 η χ/θ,

χ/θ έως την 12 χ/θ, Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Κρικέλλου – Δομνίστας, από την 12 η χ/θ έως την 25 η χ/θ,

χ/θ έως την 25 χ/θ, Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Στενώματος, από την 2 η χ/θ έως την 17 η χ/θ.

χ/θ έως την 17 χ/θ. Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Φιδακίων – Αγίας Βλαχέρνας, από την 3 η χ/θ έως την 25 η χ/θ,

χ/θ έως την 25 χ/θ, Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Φουρνάς, από την 12 η χ/θ έως την 22 η χ/θ,

χ/θ έως την 22 χ/θ, Επαρχιακή οδό Φουρνάς – Καρδίτσας, από την 2 η χ/θ έως την 14 η χ/θ,

χ/θ έως την 14 χ/θ, Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Προυσού – Αγρινίου, από την 30 η χ/θ έως την 45 η χ/θ,

χ/θ έως την 45 χ/θ, Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Χιονοδρομικού Κέντρου, από την 1η χ/θ έως την 15η χ/θ. Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας Εθνική οδός Λαμίας – Καρπενησίου, από την 48 η χ/θ έως την 64,7 η χ/θ,

χ/θ έως την 64,7 χ/θ, Σπερχειάδα – Κλωνί – Παλαιοβράχα – Φτέρη – Καμπιά – Λευκάδα – Πίτσι – Κανάλια – Παλαιοχώρι – Πουγκάκια – Γαρδίκι – Πλάτανος – Κυριακοχώρι.

Σπερχειάδα – Δίλοφο – Περιβόλι – Νικολίτσι – Αργύρια – Κολοκύθια –Μάρμαρα – Ανατολή.

Σπερχειάδα – Α. Καλλιθέα.

Βίτωλη – Ροβολιάρι – Λιτόσελο.

Αγ. Γεώργιος – Δίκαστρο – Περίβλεπτο – Πιτσιωτά – Παλαιόκαστρο.

Μεσαία Κάψη – Μεγ. Κάψη – Μερκάδα – Μαυρίλο – Νεοχώρι.

Καστρί – Τρίλοφο.

Πλατύστομο – Γιαννιτσού.

Γιαννιτσού – Πάππα.

Μάκρη – Ασβέστης. Η ενημέρωση απο την Ελληνική Αστυνομία, για τα προβλήματα στην κυκλοφορία και τα σημεία όπου απαιτούνται αλυσίδες, σε όλη την Ελλάδα (σημ: Η ενημέρωση εκδόθηκε στις 12:30 της Κυριακής):