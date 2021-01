Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Θεματοφύλακες της ιστορικής μας μνήμης οι εύζωνες

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την τελετή εορτασμού του Προστάτη Αγίου της Προεδρικής Φρουράς.

«Οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς είναι οι θεματοφύλακες της ιστορικής μας μνήμης. Συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον μας. Την κληρονομιά μας, με τη δυναμική πορεία μας, προς το αύριο» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την τελετή εορτασμού του Προστάτη Αγίου της Προεδρικής, νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων.

Όπως σημείωσε η κυρία Σακελλαροπούλου «Διαλέξαμε την ημέρα που γιορτάζεται ο προστάτης άγιος της Προεδρικής Φρουράς για να κόψουμε φέτος την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας. Αυτή η γιορτινή στιγμή, μου δίνει την ευκαιρία να τονίσω, για άλλη μια φορά, την σημαντική αποστολή των ευζώνων μας: την τιμητική διαφύλαξη του θεσμού της Δημοκρατίας».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «Φέτος, στα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821, η παρουσία τους βαραίνει διπλά. Παραπέμποντας ευθέως στους αγωνιστές της Επανάστασης, συμβολίζουν τη συνέχεια του έθνους και της ιστορίας μας. Είναι η ζωντανή υπόμνηση των αξιών για τις οποίες πολεμήσαμε και τις οποίες υπερασπιζόμαστε σε κάθε φάση της εθνικής μας διαδρομής: τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής μας κυριαρχίας».

Τέλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε καλή χρονιά, δύναμη, αισιοδοξία και πίστη στις καλύτερες μέρες που μας υπόσχεται το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, μέρες που, όπως είπε, έχουν ήδη ανατείλει.