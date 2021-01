Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: νέα δεδομένα στην καθαριότητα τις Κυριακές (εικόνες)

Πως αλλάζει ο τρόπος με τον οποία καθαρίζονται περιοχές της πρωτεύουσας. Πολυπληθής «επιχείρηση» στην Κυπριάδου.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων, «στην 5η Δημοτική Κοινότητα της Αθήνας πραγματοποιήθηκε σήμερα μία από τις μεγάλες επιχειρήσεις καθαριότητας που έχουν καθιερωθεί πλέον. Είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο ο Δήμος Αθηναίων παρεμβαίνει με τις υπηρεσίες του σε ολόκληρες περιοχές, αλλάζοντας και τα δεδομένα της μεθόδου καθαρισμού.

Πέρα από τις καθημερινές παρεμβάσεις καθαριότητας σε όλα τα σημεία της πόλης, κάθε Κυριακή, μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων της καθαριότητας, με ανανεωμένο εξοπλισμό και σύγχρονα μέσα, σαρώνουν μία περιοχή, όχι μόνο με το σκούπισμα που γνωρίζαμε μέχρι πριν από λίγο καιρό αλλά, πλένοντας με καυτό νερό δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες και όλους τους δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με αυτήν τη νέα στρατηγική που έχει υιοθετήσει ο Δήμος Αθηναίων εδώ και ένα χρόνο, οι παρεμβάσεις που γίνονται συνολικά και όχι αποσπασματικά, έχουν αλλάξει ήδη την εικόνα σε πολλές γειτονιές της Αθήνας και έχουν φέρει ισορροπία στην λειτουργία του Δήμου.

Για παράδειγμα, η παρέμβαση σε μία πλατεία προβλέπει την συνολική φροντίδα της, σε μία ή δύο ημέρες από όλες τις υπηρεσίες μαζί. Για το πλύσιμο, τις επισκευές του εξοπλισμού της, το βάψιμο, τον ηλεκτροφωτισμό και το πράσινό της. Με αυτόν τον συντονισμό, οι κάτοικοι δεν περιμένουν εβδομάδες ή και μήνες για να τελειώσει τις παρεμβάσεις της η κάθε υπηρεσία και ο Δήμος μπορεί να συντονίζει πιο αποτελεσματικά τέτοιας μορφής επιχειρήσεις. Αυτό έγινε σήμερα και στην περιοχή Κυπριάδου όπου δεκάδες εργαζόμενοι στην καθαριότητα, με τον σύγχρονο εξοπλισμό τους, την σάρωσαν από άκρη σε άκρη, πραγματοποιώντας παράλληλα απολύμανση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Τα σημεία τα οποία «σαρώθηκαν» σήμερα στην Κυπριάδου ήταν:

ΥΔΡΟΣΑΡΩΣΗ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Ολοφύτου (από Ορφανίδου έως Τραλλέων)

Ροστάν

Σάουμπερτ

Πολυδούρη

Χατζή

Καρασούστα

Συνοδινού

Βιζυηνού

Σαλτέλη

Γαβριηλίδου

Τερτσέτη

Θέμη Αννίνου

Ξύνδα

Καρκαβίτσα

Προβελέγγιου

Χαλεπά

Ανδρεόπουλου

Μαρκορά

Ρίζου Νερουλού

Γιαννοπούλου

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Πλατεία Παπαλουκά

ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΜΠΕΚ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Αγίας Λαύρας

Γαλατσίου

Χαλεπά

Ορφανίδου

Ιαλέμου

Ηρακλείου

Μαρκορά

Γιαννοπούλου».

