Κοινωνία

H “Lussy” ξετρύπωσε τα ναρκωτικά από το... σασί αυτοκινήτου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε έναν άνδρα πέρασαν οι αστυνομικοί. Που τον συνέλαβαν. Τι άλλο βρέθηκε σε έρευνες στο σπίτι του.

Στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, συνέλαβαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ηγουμενίτσα, αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «οι αστυνομικοί, χθες το πρωί στην πόλη της Ηγουμενίτσας, εντόπισαν ύποπτο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον κατηγορούμενο και το ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Σε επισταμένη έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Lussy», βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο σασί του οχήματος, η οποία είχε είσοδο από τον πίσω προφυλακτήρα, 35 δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 35 κιλών και 880 γραμμαρίων.



Επίσης, όπως διαπιστώθηκε από τον αστυνομικό έλεγχο το παραπάνω όχημα έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αγίας Βαρβάρας Αττικής βρέθηκε και κατασχέθηκε ουσία άγνωστης χημικής σύστασης σε κρυσταλλική μορφή, βάρους -103,6- γραμμαρίων καθώς και ζυγαριά ακριβείας.

Κατασχέθηκε επίσης η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο, οι πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας».