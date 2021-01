Κόσμος

Ναυάγιο στην Μαύρη Θάλασσα

Νεκροί και αγνοούμενοι από την βύθιση του πλοίου.

(εικόνα αρχείου)

Ένα ρωσικό φορτηγό-πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Μπαρτίν της Τουρκίας, στη Μαύρη Θάλασσα, και δύο μέλη του πληρώματός του ανασύρθηκαν νεκρά από τη θάλασσα, έγινε γνωστό από τον τοπικό κυβερνήτη, όπως μεταδίδουν σήμερα κρατικά ΜΜΕ της χώρας.

Ο κυβερνήτης του Μπαρτίν Σινάν Γκιουνέρ δήλωσε πως το φορτηγό-πλοίο ARVIN βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της περιοχής Ινκουμού, εν μέσω κακοκαιρίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε από τα 13 μέλη του πληρώματος έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί.

Τα αίτια του ναυαγίου δεν έχουν γίνει γνωστά προς το παρόν.

«Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 5 άνθρωποι. Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί…», ανέφερε ο κυβερνήτης. Ο Γκιουνέρ επισήμανε πως επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εξαιτίας των οποίων οι διασώστες αρχικά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το πλήρωμα. Όπως συμπλήρωσε, ζητήθηκε η συνδρομή ιδιωτικών σκαφών.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Μπαρτίν περιέγραψε πως τα μέλη του πληρώματος, όλοι τους ρωσικής υπηκοότητας, επιβαίνουν σε σωσίβιες λέμβους, οι οποίες είναι ορατές από απόσταση 600-700 μέτρων από την ακτή και ότι πλοίο του πολεμικού ναυτικού εστάλη για να τους προσεγγίσει.

«Στην περίπτωση που δοθεί η δυνατότητα να πετάξουμε, ζητήσαμε την αποστολή ενός ελικοπτέρου», εξήγησε.