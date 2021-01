Life

Ο Σβαρτσενέγκερ υιοθέτησε αρχαίο ελαιόδεντρο στην Κρήτη

Ένα από τα αρχαιότερα ελαιόδεντρα της Κρήτης υιοθέτησε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης υιοθέτησε ένα από τα δέντρα στο Μοναστηράκι Αμαρίου, των οποίων έχει αναλάβει ο Καρλ Ρέσκε.

Ο Ελληνογερμανός Καρλ Ρέσκε, ο οποίος γνωρίζει την Κρήτη από μικρό παιδί, επειδή ερχόταν πάντα με τους γονείς του διακοπές, αποφάσισε να εγκατασταθεί πριν ένα χρόνο μόνιμα στο νησί.

Έβαλε σαν σκοπό του έκτοτε να υποστηρίξει τους αγρότες και τους ιδιοκτήτες αρχαίων και αιωνόβιων ελιών, καθώς θεωρεί δεδομένο πως τα παλιά αυτά δέντρα αποτελούν μεγάλο μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όχι μόνο για την Κρήτη, την Ελλάδα ή την Ευρώπη, αλλά για όλο τον κόσμο.

Με προσφορά αναδοχής και υιοθεσίας αυτών των δέντρων, ξεκίνησε ένα έργο, το οποίο καθημερινά γίνεται όλο και πλατύτερα γνωστό και απλώνεται η πληροφορία και το ενδιαφέρον στήριξης της διάσωσης αυτών σε όλο τον κόσμο. Πολλές διασημότητες παγκοσμίως ακολουθούν ο ένας μετά τον άλλο το κάλεσμά του και θέλουν να γίνουν ο “πράσινος φύλακας άγγελος” των αρχαίων αυτών ελιών.

Ο φίλος του Άλφονς Σούμπεκ (Alfons Schuhbeck), διάσημος αρχιμάγειρας αστέρων από τη Γερμανία, ο οποίος ήταν ο πρώτος ανάδοχος δέντρου (λόγω της άμετρης εκτίμησης του στο νησί, τους Κρήτες και το ελαιόλαδό τους), επικοινώνησε με τον προσωπικό του φίλο, τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Arnold Schwarzenegger), ο οποίος άμεσα προθυμοποιήθηκε να υποστηρίξει αυτήν την εκστρατεία και να γίνει και αυτός ένας “πράσινος φύλακας άγγελος”.

Ο Σβαρτσενέγκερ δεν είναι μόνο ηθοποιός, θήτευσε και ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια, και είναι επίσης γνωστός για την κοινωνική του ευαισθησία και δέσμευση να υποστηρίζει διεθνώς πολλά έργα σε αυτόν τον τομέα.

Έτσι λοιπόν συνευρέθηκαν ακριβώς αυτοί που έπρεπε να συνευρεθούν!

Ο αντιδήμαρχος Αμαρίου Μανόλης Γ. Ψαρουδάκης, ο οποίος συμμερίζεται το σκεπτικό του Καρλ Ρέσκε, στηρίζει το πρόγραμμά του και μαζί με τον Παντελή Μουρτζανό εγκαινίασαν επίσημα την αναδοχή του αρχαίου δέντρου από τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στο Μοναστηράκι.

Πηγή: neakriti.gr