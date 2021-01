Πολιτική

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση υλοποιεί το αντικοινωνικό της σχέδιο

Ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι "οδηγεί την ελληνική οικονομία στη χειρότερη ύφεση της Ευρώπης".

«Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει την λογική της εσωτερικής υποτίμησης και της μείωσης της δημόσιας κατανάλωσης, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ακόμη και των πιο συντηρητικών, που επιλέγουν να ενισχύσουν επιχειρήσεις και εργαζόμενους με γενναία πακέτα στήριξης» δηλώνει ο βουλευτής Μεσσηνίας και Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ της Κυριακής», επισημαίνοντας ότι «οδηγεί την ελληνική οικονομία στη χειρότερη ύφεση της Ευρώπης, υπονομεύει τις δυνατότητες ανάκαμψής της και οδηγεί νομοτελειακά στην λήψη νέων μέτρων λιτότητας, σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας».

«Σε συνεχή επαφή με τους παραγωγικούς φορείς και τους εκπροσώπους επιχειρήσεων και εργαζομένων, διαμορφώσαμε στοχευμένες προτάσεις για μη επιστρεπτέες αποζημιώσεις, μείωση των φορολογικών βαρών και επιδότηση της επαγγελματικής στέγης, αλλά και κάλυψη μεγάλου μέρους του ασφαλιστικού και μισθολογικού κόστους» τονίζει ο βουλευτής αντιπαραβάλλοντας ότι «η αναστολή μέρους των υποχρεώσεων και του νέου δανεισμού αποτελούν τη μοναδική απάντηση της κυβέρνησης σε επιχειρήσεις και εργαζομένους που αντιμετωπίζουν τον αφανισμό και την ανεργία», ενώ όσο αφορά το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση «αναιρεί κάθε λίγο τις ίδιες τις εξαγγελίες της και κρύβεται πίσω από την επιστημονική επιτροπή για να καλύψει τις παλινωδίες της». Το μείζον όμως είναι ότι «έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις ένα βήμα πριν το λουκέτο και τους εργαζόμενους μπροστά στην οδυνηρή προοπτική της ανεργίας», προσθέτει.

Ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «χωρίς ένα νέο σχήμα ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση, που θα περιλαμβάνει και γενναία μέτρα απομείωσής του, οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές και οι μεσαίες, αδυνατούν να λειτουργήσουν ενώ και τα δημόσια ταμεία στερούνται τελικά σημαντικά έσοδα», υπενθυμίζοντας ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο επιτροπείας, να υλοποιήσει μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, με τη ρύθμιση των 120 δόσεων που περιλάμβανε και πρόβλεψη διαγραφής μέρους του αρχικού κεφαλαίου».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την έξοδο της χώρας από την κρίση αλλά και προγραμματικό σχέδιο για την επόμενη μέρα» επισημαίνει ο Αλ. Χαρίτσης τονίζοντας ότι «πρώτο μας μέλημα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η θωράκιση των κοινωνικών υποδομών, η διάσωση των ελληνικών επιχειρήσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η στήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών μας». «Στόχος μας είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να διαχυθεί στην κοινωνία», καθώς «παρά την απροκάλυπτη μονοφωνία στην πλειονότητα των ΜΜΕ, που καλλιεργούν τον εξοργιστικό εξωραϊσμό της πραγματικότητας κατά το κυβερνητικό αφήγημα, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο τα αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής» καταλήγει ο βουλευτής.?