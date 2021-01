Αθλητικά

“Πέρασαν” τα ελληνικά σύνορα οι καταγγελίες Μπεκατώρου

Τι γράφει ο διεθνής Τύπους για την υπόθεση της Ολυμπιονίκη της ιστιοπλοΐας.

Διεθνή διάσταση και απήχηση έλαβε η καταγγελία της Ολυμπιονίκη της ιστιοπλοΐας, Σοφίας Μπεκατώρου, ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης το 1998.

Πολλά διεθνή Μέσα αναμετέδωσαν την είδηση, με το νέο να φτάνει από τις ΗΠΑ έως την Ινδία και την Ιαπωνία.

Το Associated Press είχε τίτλο «Ολυμπιονίκης ιστιοπλοΐας αποκαλύπτει ότι δέχτηκε επίθεση από παράγοντα» και το Reuters αναλυτικό ρεπορτάζ με την επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Μπεκατώρου.

Το CNN που είχε την είδηση στο Νο 3, ανέφερε στον τίτλο: «Σοφία Μπεκατώρου: Η απόφαση της Ολυμπιονίκη να μιλήσει για τη φερόμενη σεξουαλική επίθεση του 1998 πυροδοτεί δημόσια κατακραυγή στην Ελλάδα».

Το japantimes γράφει: «Η Ελληνίδα ιστιοπλόος επαινείται γιατί έσπασε το ταμπού της σεξουαλικής παρενόχλησης».

Τέλος, η ιστοσελίδα times of india πλέκει το εγκώμιο της Σοφίας Μπεκατώρου που έσπασε το ταμπού και μίλησε δημόσια.