Κοινωνία

“Λέανδρος”: Μπάνιο σε χιονισμένη παραλία (βίντεο)

Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, πτώσεις δέντρων από τα χιόνια και μαγευτικές εικόνες από τα κάτασπρα νησιά.Πού χρειάζονται αλυσίδες.

Μέχρι τα νησιά του βορείου Αιγαίου έφτασαν τα χιόνια του «Λέανδρου» που συνεχίζει την επέλασή του στην Ελλάδα. Από τις χιονοπτώσεις προκλήθηκαν προβλήματα κυρίως στην κίνηση των οχημάτων, ενώ σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων και υπήρξαν περιπτώσεις που χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν άνθρωποι, κυρίως κτηνοτρόφοι.

Αποκλεισμένα χωριά και απεγκλωβισμοί στη Λέσβο

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου «σφυροκοπά» τη Λέσβο η κακοκαιρία «Λέανδρος» που εκδηλώνεται με πυκνή χιονόπτωση, έχοντας καλύψει τη δυτική πλευρά του νησιού.

Ολόκληρος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας, των δήμων Μυτιλήνης και δυτικής Λέσβου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου βρίσκονται επί ποδός, με τα μηχανήματα να καθαρίζουν το χιόνι από τους δρόμους και να ρίχνουν αλάτι.

Στο δήμο της Δυτικής Λέσβου εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα, καθώς έχουν κλείσει μεγάλες οδικές αρτηρίες κι έχουν αποκλειστεί πολλές κοινότητες, από το βράδυ, με τα μηχανήματα να δίνουν διαρκή μάχη για την απελευθέρωσή τους.

«Από το πρωί του Σαββάτου τα συνεργεία της Δυτικής Λέσβου, μαζί με της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι διαρκώς στο δρόμο. Ανοίγουμε το δρόμο όπου είναι απαραίτητο και ρίχνουμε συνεχώς αλάτι για να μην παγώνουν τα χιόνια. Τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας είχαμε κάποια μικροπροβλήματα με εγκλωβισμένα αυτοκίνητα για λίγες ώρες στη Φίλια και στη διασταύρωση της Στύψης. Γενικότερα τις επόμενες ώρες συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, διότι όταν πέσει η νύχτα αναμένεται ισχυρός παγετός. Καλό θα ήταν οι συμπολίτες μας, να περιορίσουν στο ελάχιστο τις όποιες μετακινήσεις τους», αναφέρει ο ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, της Δυτικής Λέσβου, Ανδρέας Αξής.

Το πρωί της Κυριακής, μάλιστα, τρεις κτηνοτρόφοι που πήγαν στο Λεπέτυμνο, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν, λόγω της χιονόπτωσης και χρειάστηκε η παρέμβαση των μηχανημάτων για τη διάνοιξη του δρόμου, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Μικρότερα προβλήματα δημιούργησαν οι ισχυρές χιονοπτώσεις στο Δήμο Μυτιλήνης και κυρίως στο ορεινό οδικό δίκτυο των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάσου και Πλωμαρίου.

Μπάνιο στη θάλασσα εν μέσω..χιονοθύελλας

Υπήρξαν ωστόσο και οι… γενναίοι που το πρωί του Σαββάτου και παρά το χιόνι, φόρεσαν το μαγιό τους και πήγαν για μπάνιο στην παραλία της Χαραμίδας. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, λόγω της μεγάλης διαφοράς της θερμοκρασίας της θάλασσας με τη στεριά, δημιουργήθηκαν υδρατμοί, με την εικόνα να μοιάζει εξωπραγματική.

Χιονόστρωση και στη Χίο

Προβλήματα παρουσιάστηκαν στο οδικό δίκτυο της Χίου, καθώς παρά τις συνεχείς εργασίες των μηχανημάτων της Περιφέρειας και του Δήμου, τα χιόνια και οι χαμηλές θερμοκρασίες πάγωσαν τους δρόμους στη βόρεια Χίο και σε άλλα σημεία του νησιού.

Δυσκολίες παρουσιάστηκαν και στην ηλεκτροδότηση στη βόρεια Χίο, κυρίως από τις πτώσεις πεύκων, λόγω του μεγάλου όγκου χιονιού, κυρίως στην περιοχή μετά τον Άγιο Ισίδωρο προς το Γιαννάκι, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να εργάζονται για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Χιόνια ακόμα και στις παραλίες της Λήμνου

Από νωρίς το βράδυ του Σαββάτου άρχιζε να χιονίζει στη Λήμνο, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, ενώ έξι άτομα χρειάστηκαν τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο του νησιού.

Η κίνηση στο Επαρχιακό δίκτυο από Μύρινα – Λιβαδοχώρι, Ατσική – Δάφνη – Κορνο, Μύρινα – Κασπακας και Μύρινα – Πλατύ – Θάνος, όπως αναφέρει ο Επαρχος Λήμνου γίνεται μόνο με αλυσίδες. Όλο το οδικό δίκτυο χρειάζεται προσοχή.

Επαρχείο και Δημαρχείο Λήμνου συντονίζουν τα συνεργεία ώστε να λύνονται άμεσα τα προβλήματα που έφερε ο χιονιάς

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λήμνου ενημέρωσε ότι οι δομές του βρίσκονται σε ετοιμότητα, προκειμένου να παράσχουν σε ανθρώπους, οι οποίοι χρήζουν αυτής, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο των νησιών του Βορείου Αιγαίου

Προβλήματα προκλήθηκαν λόγω των έντονων χιονοπτώσεων, στο οδικό δίκτυο νησιών του Βορείου Αιγαίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων πλέον διεξάγεται κανονικά, πλην των παρακάτω σημείων όπου απαιτούνται ειδικού τύπου ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες.

Στη Λέσβο, στην εθνική οδό Πλωμαρίου - Ακρασίου, από την περιοχή Σελάδι έως το Ακράσι και στην εθνική Πλωμαρίου - Μεγαλοχωρίου, από την περιοχή Σελάδι έως το Μεγαλοχώρι.

Στη Λήμνο, στην εθνική οδό Μύρινας - Κορνού - Αγίου Δημητρίου - Λιβαδοχωρίου και στην εθνική οδό Σαρδές - Δάφνης - Κατάλακκου.

Στη Χίο, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην εθνική οδό Χίου - Κεράμου, από τον κόμβο Σιδηρούντας έως το Πιτυός, καθώς και στο οδικό δίκτυο οικισμών της Βορειοδυτικής Χίου, πλην της Βολισσού.

Επίσης

στην εθνική οδό Χίου - Αυγωνύμων, από το ύψος του 8ου έως το 19ο χλμ

στην εθνική οδό Χίου - Βολισσού, από το ύψος του 8ου έως το 20ο χλμ

στην εθνική οδό Χίου - Καρδαμύλων, από το ύψος του 30ου έως το 40ο χλμ και

στην εθνική οδό Καρδαμύλων - Αμάδων, 2 χλμ πριν την είσοδο του οικισμού Αμάδες.

Τέλος η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σάμο διεξάγεται κανονικά.

Πηγή: lesvospost.com, stonisi.gr, astraparis.gr, limnosreport.gr