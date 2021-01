Υγεία - Περιβάλλον

Η ανάρτηση της Φον ντερ Λάιεν για τον εμβολιασμό στα ελληνικά

Ιδιαίτερη μνεία στην Ελλάδα έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχολιάζοντας την πορεία του εμβολιασμού στην ΕΕ.

Με μια ανάρτηση στο Twitter και στην ελληνική γλώσσα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολιάζει την εξέλιξη του προγράμματος εμβολιασμών, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει:

«Ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει…και φτάνει μέχρι τα ελληνικά νησιά!

Στη Σύρο, τη Ρόδο και τη Χίο, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας λαμβάνουν το εμβόλιο για να προστατεύσουν τον εαυτό τους.

Ο εμβολιασμός μας βοηθάει να παραμείνουμε ασφαλείς από την COVID-19».