Οικονομία

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ποιες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τα νέα μέτρα που προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης.

Στα προγράμματα ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Υπάρχει μια δέσμη μέτρων για τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή τρέχουν τρία προγράμματα, εκ των οποίων το ένα αφορά στις μικρές επιχειρήσεις, από 1 έως 10 άτομα, για να μπορέσουν να επενδύσουν.

Το πρόγραμμα ανέρχεται στα 525 εκατ. ευρώ και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων είναι ανοιχτή έως τις 31 Μαρτίου. Πολύ σύντομα θα αναρτήσουμε τις αποφάσεις υπαγωγής 400 επενδυτικών σχεδίων, όπου εκεί υπάρχουν και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μόλις προχθές είχαμε την υπαγωγή περίπου 120 τέτοιων επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό νόμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, προανήγγειλε και το πρόγραμμα χορήγησης δανείων ύψους 30.000-50.000 ευρώ, με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 90%. «Λόγω της υψηλής εγγύησης, θα πάρουν χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις αυτό το ποσό που το έχουν ανάγκη», σημείωσε.

Για το άνοιγμα της αγοράς, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε ότι τα μέτρα και οι κανόνες είναι γνωστά, οι επαγγελματίες γνωρίζουν πώς πρέπει να τα τηρήσουν, τονίζοντας ότι «πρέπει όλοι να τηρήσουν για να έχουμε διάρκεια. Πρέπει να δουλέψει η αγορά για να μπορέσει να καλύψει κάποια από τα μεγάλα κενά που έχουν δημιουργηθεί».