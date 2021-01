Οικονομία

Άμεση καταβολή των 400 ευρώ ζητούν επιμελητήρια και επιστημονικοί σύλλογοι

Κοινή επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη.

Την επίσπευση της καταβολής του χορηγήματος των 400 ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ, ζητούν εννέα επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας, με κοινή επιστολή που απέστειλαν στον υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αναφέρει ότι «η οικονομική ενίσχυση των επιστημόνων αποτελεί αδήριτη ανάγκη καθώς μεγάλο τμήμα αυτών λόγω των συνεπειών της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης αντιμετωπίζει πλέον κίνδυνο κάλυψης ακόμη και βασικών βιοτικών αναγκών» και προσθέτει:

«Συνεπώς, το χορήγημα από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011, ύψους 400 ευρώ, το οποίο δεν θα αντληθεί από κρατικούς πόρους αλλά πόρους που έχουν σχηματισθεί από δικές μας εισφορές από το 2011, πρέπει να καταβληθεί άμεσα σε όλους τους δικαιούχους.

Την επιστολή υπογράφουν:

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος και

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Το κείμενο της επιστολής, έχει ως εξής:

«Η οικονομική ενίσχυση των επιστημόνων αποτελεί αδήριτη ανάγκη, λαμβανομένου υπόψη ότι, λόγω των συνεπειών της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε από την πανδημία του κορονοϊού, μεγάλο τμήμα αυτών αντιμετωπίζει πλέον κίνδυνο κάλυψης ακόμη και βασικών βιοτικών αναγκών.

Το χορήγημα από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011, ύψους 400 ευρώ, το οποίο δεν θα αντληθεί από κρατικούς πόρους αλλά πόρους που έχουν σχηματισθεί από δικές μας εισφορές από το 2011, πρέπει να καταβληθεί άμεσα σε όλους τους δικαιούχους. Ήδη το ζήτημα αυτό εκκρεμεί εδώ και αρκετούς μήνες. Περαιτέρω καθυστερήσεις δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι επιστήμονες έχουν φτάσει στα όριά τους με το θέμα αυτό.

Στα πλαίσια αυτά, οι φορείς ζητούν

Την άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την ανάρτηση της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», που σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του υπουργείου έπρεπε να είχε λάβει χώρα από τις 10.1.2021.

Την εντός των επομένων ημερών συνάντηση μαζί σας, για να σας αναπτύξουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας, όπως έχουν διατυπωθεί στην από 22.12.2020 προηγούμενη επιστολή μας προς τον προκάτοχό σας για το ζήτημα, τόσο επί της ουσίας, όσο και επί της διαδικασίας υλοποίησής του»