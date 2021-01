Κοινωνία

Αρχιεπισκοπή: Ο Ιερώνυμος και οι Μητροπολίτες σέβονται όλες τις θρησκείες

Η διευκρίνιση της Αρχιεπισκοπής για τη δήλωση του Ιερώνυμου σχετικά με το Ισλάμ.

«Με όλα όσα είπε για το Ισλάμ ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, στο πλαίσιο πρόσφατης τηλεοπτικής συνέντευξής του για την προσφορά της Εκκλησίας μας στην Επανάσταση του 1821, δεν εννοούσε τίποτε περισσότερο από τη διαστροφή της ίδιας της μουσουλμανικής θρησκείας από μία δράκα ακραίων φονταμενταλιστών, που σπέρνουν τον τρόμο και τον θάνατο σε όλη την Οικουμένη», ανακοινώνει σήμερα το Γραφείο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Εν συνεχεία, τονίζεται ότι «Σε αυτά ακριβώς τα πρόσωπα αναφερόταν ο Αρχιεπίσκοπος, πρόσωπα που εργαλειοποιούν το Ισλάμ και το μετατρέπουν σε φονικό όπλο κατά όλων όσοι έχουν διαφορετική άποψη από αυτούς, ‘'απίστων'', αλλά ακόμη και πιστών».

Τέλος, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «Τόσο ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος όσο και όλοι οι μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος σέβονται έμπρακτα όλες τις γνωστές θρησκείες και αντιμετωπίζουν όλους τους πιστούς τους με τη χριστιανική αγάπη και αλληλεγγύη, που δεν γνωρίζει διακρίσεις, μέσα από όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες τους, ιδιαίτερα στον κοινωνικό και στον φιλανθρωπικό τομέα. Περαιτέρω, το παράδειγμα της ειρηνικής και αρμονικής συνύπαρξης και συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη μας επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο του λόγου το αληθές».