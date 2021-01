Αθλητικά

“Περίπατο” στο Ηράκλειο έκανε ο ΠΑΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνετη νίκη του “δικέφαλου” της Θεσσαλονίκης κόντρα στον ΟΦΗ των… 10 παικτών.

Ο ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας εύκολα στο Ηράκλειο του ΟΦΗ με 3-0.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε φυσικά η αποβολή του τερματοφύλακα των Κρητικών, Βάτερμαν, στο 28' με τον Δικέφαλο να καθαρίζει τη νίκη στο δεύτερο μέρος με τα γκολ των Τζόλη, Βαρέλα και Κρμέντσικ. Ο τελευταίος ήταν και ο μοιραίος του Δικεφάλου στο πρώτο μέρος, χάνοντας πολλές ευκαιρίες για γκολ.

Άνετη και δίκαιη επικράτηση του ΠΑΟΚ που έφτασε στους 35 βαθμούς, με τον ΟΦΗ να μένει στους 19.

O ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος και προτού ο ΟΦΗ μείνει με 10 στο 26’ λόγω της αποβολής του Βάτερμαν για το φάουλ στον Τζόλη. Όμως, ο Δικέφαλος ατύχησε, γιατί ο Κρμέντσικ, που είχε πέντε τελικές (18’ δοκάρι με κεφαλιά, 19’ πάλι κεφαλιά, 21’, 37’, 44’ στο πρώτο μέρος, έχασε πολλές ευκαιρίες, είτε με κακά τελειώματα, είτε λόγω επεμβάσεων του Βάτερμαν και του Σωτηρίου.

Ο Βιεϊρίνια με σέντρες δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην άμυνα των Κρητικών που όντας με 10 από νωρίς είχαν περιοριστεί σε παθητικό ρόλο.

Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε στην πρώτη του ευκαιρία να προηγηθεί στο 48’. Σέντρα του Μουργκ από τα δεξιά και μέσα στην περιοχή, πετάχθηκε μαζί με τον Ουές ο Τζόλης και ο νεαρός άσος του Δικεφάλου άνοιξε το σκορ.

Στο 53’ Σβαμπ, Μουργκ έπαιξαν με τη μία και ο προωθημένος Βαρέλα νίκησε τον Σωτηρίου για το 0-2, κλειδώνοντας το ματς. Ο Κρμέντσικ λυτρώθηκε για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες με το εύστοχο πλασέ του από αριστερά στο 68’ για το 3-0.

Στη συνέχεια κάτι το σκορ, κάτι οι αλλαγές των δύο προπονητών είχε αποτέλεσμα να πέσει ο ρυθμός και το 0-3 να μείνει ως το τέλος.