Υγεία - Περιβάλλον

Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1: Αύξηση του ιικού φορτίου στην Αττική (βίντεο)

Πόσο αυξήθηκε το ιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής. Πόσα είναι τα ενεργά κρούσματα. Ο καθηγητής αναλυτικής χημείας στον ΑΝΤ1.